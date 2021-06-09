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疫情警戒延長 中醫師：按壓這些穴道提升免疫力
新冠肺炎疫情三級警戒延至6月底，除了戴口罩，勤洗手，避免不必要的與人接觸，居家時間延長，外出運動機會也大幅減少，南投醫院中醫科推薦在家可多按摩3穴位，居家保養提升自我免疫力。
南投醫院中醫師賴卉蓮說，適合養氣穴位包含氣海、關元，氣海為先天之氣聚集之地，關元則貯存先天元氣，以大拇指指腹按摩可以達到調補元氣的作用，體質偏寒者也可搭配溫敷，有調中補氣之效。氣海穴位在肚臍下1.5寸，約食指中指併攏的寬度：關元，肚臍下3寸，約食指到小指併攏的寬度。
補腎穴位，太谿、復溜。賴卉蓮說，中醫認為｢腎為先天之本」，太谿為足少陰腎經的原穴，腎經的氣血都由此向外轉輸，按壓太谿可以補腎陽益腎陰；復溜為腎經的經穴，也是治療身體水液失調的要穴，按壓復溜有補腎滋陰、利水消腫的功效。
太谿：足內側，內踝尖後方與阿基里斯腱之間的凹陷處。復溜，位在小腿內側，太谿上2寸，約食指到無名指的寬度。
補脾胃穴位，合谷、足三里。中醫認為｢脾胃為後天之本」，賴卉蓮說，合谷屬手陽明大腸經，具有疏散風邪、和胃通腸的功效；足三里屬足陽明胃經，具有健脾合胃補益氣血的功效。按壓合谷足三里可改善腸胃機能，促進營養吸收及代謝，提升免疫力。合谷，拇指與食指併攏，肌肉隆起最高點。足三里，膝下三寸，約四指幅，脛骨旁開一寸，約拇指的寬度。
賴卉蓮醫師提醒，在按壓穴位時，同一穴位可按壓約1至2分鐘，有酸、麻、脹的感覺即可達到效果，不需用力揉壓，以免過度刺激反而受傷。疫情當下，避免外出的同時，除了藉由規律作息、飲食均衡保持抵抗力，在家時不妨按壓穴位來提升免疫力。
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