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飲食防疫 營養師提3要點從腸道保養開始

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
張秀年營養師提醒食物種類愈多、色彩越繽紛，植化素就愈豐富，有助於健康。圖／衛福部桃園醫院提供
張秀年營養師提醒食物種類愈多、色彩越繽紛，植化素就愈豐富，有助於健康。圖／衛福部桃園醫院提供

部立桃園醫院張秀年營養師指出，面對「新型冠狀病毒」的來襲，除了外出要戴口罩、勤洗手、留意自我衛生習慣等方法之外，提升自己的免疫防線也很重要。

張秀年說免疫系統是我們身體抵抗外來敵人的重要防線，由於腸胃道是外來食物直接進入體內的通道，為了嚴密監控有害細菌或毒素入侵，因此整個腸道系統中佈署了大量的免疫細胞，約占人體免疫細胞70%至80%，因此，想提升免疫力並降低感染的風險，應優先從腸道保養開始，讓身體多一層防護罩。

張秀年指出，腸道保養有3個簡單的要點，第一是攝取足夠的優質蛋白來強化自身的免疫系統，蛋白質是製造免疫細胞的主要原料，牛肉、鮭魚、豬肉、雞肉、蛋類、乳製品及黃豆製品等，都是優良的蛋白質來源，正常成人每餐應該至少吃2至3兩肉才足夠，相當於手掌大的份量；海鮮類如蛤蜊、牡蠣等富含鋅，適量攝取也具有強化免疫系統的功能。

第2個要點就是多攝取抗氧化物幫助腸道修復，天然食物富含各種植化素與抗氧化物，如維生素C、E、花青素、茄紅素、大蒜素、葉黃素、檞皮素等。研究證實不同植化素不只讓植物呈現繽紛的色彩，在人體上也具有不同的生理功能，如抗發炎、避免人體產生過多的自由基及促進細胞代謝等，它普遍存在於穀類、豆類與蔬果中。

張秀年說，站在預防醫學的角度，不建議只攝取個別食物或加強單一營養素來強化健康，建議每天除了均衡攝取6大類食物外，還要吃到30種以上不同的食物，食物種類愈多、色彩越繽紛，植化素就愈豐富，對於損傷的腸道細胞修復效能也會愈高。

最後一個腸道保養要點就是維持腸道益菌生長環境，膳食纖維可被大腸中的益菌發酵產生短鏈脂肪酸，短鏈脂肪酸具有刺激腸道黏膜生長、抑制壞菌滋生、強化腸道功能及提升免疫力等功能。張秀年提醒每天應至少攝取3份蔬菜和2份水果，以維持足夠纖維量；此外，儘量少吃油炸食物和避免吃宵夜，飲食作息規律、定時定量，讓腸道有充分的休養時間，才能發揮更佳的防護效力。

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