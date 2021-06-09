用麻油擦拭嬰兒胎脂？ 醫：慎選油脂及注意按摩力道

許多婦女產後會吃麻油料理，促進排出惡露，甚至以麻油擦拭新生兒身體，按摩去除胎脂。豐原醫院婦產科醫師陳景山表示，家長應慎選為嬰幼兒按摩的油脂，並斟酌按摩力道與時間，避免造成嬰兒不適。

台灣俗諺「生贏雞酒香，生輸四塊板」，婦女生產過程具有一定風險，而麻油具有活血和引發子宮收縮之效，且是家中常見食用油，傳統家庭常會採用食補方式，讓產婦食用幫助排出惡露，甚至能用麻油擦拭新生兒身上胎脂。

豐原醫院指出，以麻油在新生兒身上擦拭，主要用意在於去除新生兒身上的胎脂，以確認新生兒外觀，其實也是嬰幼兒按摩的一種，不過胎脂本身具備保護寶寶皮膚及維持體溫等益處，無需特意洗去就會自行吸收與脫落。

豐原醫院婦產科醫師陳景山表示，嬰幼兒按摩除了能透過親子間的撫觸、眼神的交流等，建立家庭間親密歸屬感，根據研究顯示，適當的撫觸更可刺激嬰兒神經發展、感覺統合、促進血液循環等益處。

陳景山說，建議家長在選擇使用嬰幼兒按摩的油脂時，除了考量油品來源及安全性外，應避免過度香氛刺激，初次使用應沾取少量進行皮膚測試，確認未有過敏反應再進行，過程中需注意溫度調節避免造成新生兒低體溫，斟酌按摩力道與時間，避免造成嬰兒不適，相關注意事項與操作練習，建議諮詢專業的醫師及護理人員。