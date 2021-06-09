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中山大學研發「奈米盾」防疫噴霧 阻隔空氣中新冠病毒

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學研究團隊利用重組蛋白質技術，研發「奈米盾」懸浮粒子，透過生物性阻斷、聚集沉降懸浮於空氣中的新冠病毒。圖／中山大學提供
中山大學研究團隊利用重組蛋白質技術，研發「奈米盾」懸浮粒子，透過生物性阻斷、聚集沉降懸浮於空氣中的新冠病毒。圖／中山大學提供

中山大學研發擊敗新冠病毒利器！有別於常見的酒精、次氯酸、臭氧等化學消毒法，中山大學醫學科技研究所副教授楊閎蔚研究團隊，首創以蛋白質技術製成無毒、無刺激性的「奈米盾」（AirParma）懸浮粒子，搭配超音波霧化器（噴霧），可長效懸浮於空氣中達2小時，並與氣膠中的新冠病毒上的棘蛋白受體結合域結合而使病毒沉降，30分鐘內可結合空氣中40%至60%的新冠病毒，降低病毒傳播風險，達到主動式長效防禦效果。

研發團隊指出，WHO已宣布氣膠傳播為新冠病毒主要傳染途徑，如何減少環境中的氣膠懸浮新冠病毒傳播是當務之急。市售的酒精噴霧、次氯酸水或者臭氧製造機等，標榜能夠對抗新冠病毒，但易造成黏膜刺激、皮膚刺激，甚至較為嚴重的過敏等不良反應，所以較適合以噴灑擦拭的方式，無法長期分散於空間中累積有效濃度，造成對抗空氣中的病毒傳播效力受限。

楊閎蔚與材光系博士生許盈培、生醫所博士生李南熺與龎浩翰，組成跨系所研究團隊，成功利用重組蛋白質技術，研發「奈米盾」懸浮粒子，透過生物性阻斷、聚集沉降懸浮於空氣中的新冠病毒。楊閎蔚表示，奈米盾懸浮粒子經測試，能在30分鐘內結合40%至60%空氣中懸浮的新冠病毒粒子，使其無法與細胞上第二型血管收縮素轉換酶受體結合，可降低病毒在空氣中傳播的風險。經動物實驗也證實，即使連續兩周吸入，也不會對呼吸道造成嚴重刺激或引發過度免疫反應。相較於酒精、次氯酸、臭氧等化學物質，具有更低的刺激性，並可於環境中自然降解，環保且不對環境造成負擔。

中山大學研發團隊強調，此次研發的主要應用場景為密閉式空間，如機艙、車廂、室內密閉空間等環境，在飛航期間、防疫旅館、防疫專車、商務會議、餐廳飲食等高風險場域，皆可派上用場，進行即時空氣中病毒捕捉沉降，防止疫情持續擴散。目前已將技術授權結科研創業計畫衍生新創公司「臺灣納諾帕瑪公司」，並進入量產階段，近期就可加入防疫陣線！

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