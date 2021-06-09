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農糧署調查公糧業者疫苗施打意願 公會籲應一視同仁

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
正值一期水稻收穫期，農糧署提出繳交公糧作業指引，做好消毒、分流，避免群聚。圖／農糧署提供
正值一期水稻收穫期，農糧署提出繳交公糧作業指引，做好消毒、分流，避免群聚。圖／農糧署提供

台灣進入一期稻作收割期，新冠肺炎疫情嚴峻，全國提升疫情警戒三級，為了避免繳交公糧業者群聚成防疫風險，農委會農糧署昨提出農民繳交公糧稻穀作業指引，要求農民與業者遵守各項防疫措施，由於公糧業者維繫民生戰備物資，因此農糧署近期要求各區分署造冊調查公糧業者疫苗施打意願，一但可以施打疫苗，能第一時間把名單交給指揮中心；但米穀公會認為，防疫一體，米糧界造冊調查施打意願應該一視同仁，不應區分公糧業者或自營糧。

農糧署糧食儲運組組長黃昭興表示，現階段公糧業者還未納入指揮中心優先施打名單中，農糧署僅只事先調查施打意願讓業者先知道，萬一可以施打的時候，可以在第一時間把名單交給指揮中心，粗估第一線人員大約千名；由於公糧業者是替政府收購公糧，等於執行公務，因此先造冊，會有先後順序。

中華民國米穀商業同業公會理事長李榮福表示，站在公會立場米糧界「不能只顧公糧這一塊」，防疫應該要顧慮到整體安全，米穀公會會員的服務範圍有產地、也有消費地區，有功糧業者也有民糧（自營糧）業者，現階段雙北疫情嚴峻，許多大米廠也有自己的貨雲車隊配送，雖然老闆會調派，但司機配送到雙北也會心生疑慮，要求寧可配送遠一點到花東，也不希望跑車到雙北增加接觸風險。

李榮福表示，他自己有10輛車，也有員工，只要染疫，這些司機員工全家就沒有收入限於風險，這些工人不是不做事，只是擔心風險；因此，他認為米糧產業若有機會可以施打疫苗，就應該一視同仁，不應該分公糧、還是自營糧業者，他也建議公會會員，除了自身公司的防護要做好以外，要幫員工投保防疫險，對員工、對公司都是多一層保護。

中華民國米穀商業同業公會前理事長吳源昌表示，看能不能爭取優先施打，現在一期稻作正在收割，米廠也正在收稻穀，以他自己的公司為例，一天都有300多台車繳交稻穀，他要求，每一輛車就一名司機、加上一名農民共兩人；至少，這些工作第一線、有跟農民接觸的米糧工作人員，建議可以優先施打疫苗。

吳源昌說，為了防疫，他要求農民停留米廠時間盡可能縮短，比如過去繳公糧，農民在米廠至少停留半小時、一個小時；但現在繳完結帳立刻離開，米廠會把帳單寄到農民家中，且帳款直接匯入戶頭；且除了外場第一線人員以外，辦公室也作正壓處理，很小心謹慎處理防疫事宜，否則農民其實有很多兼業農，原本在台北工作，稻米收割的時候才回來幫忙，一個月往來一兩次，若不謹慎防疫，這樣南北移動難保不會接觸到高風險民眾。

根據農民繳交公糧作業指引，農糧署要求公糧業者進行人流管制、體溫量測、手部消毒等防疫措施，並落實實聯制規定，及預先規劃分散繳穀人流，如採預約收購、排定分區域收購時程等方式，減少繳穀農民排隊等候時間。農民可事先預約繳穀時間，依約定時間繳交稻穀，以分散人流。

農委會農糧署中區分署轄區公糧量占全國一半，分署長姚士源表示，農糧署四區分署都在進行調查中公糧業者施打意願造冊調查中，初步僅限於公糧業者，自營糧業者暫時沒有，主要是因為公糧業者是幫國家政府做事，公糧屬於民生戰備物資，而自營糧業者則是自已要賣的米糧，因此優先進行公糧業者造冊；但能不能打，還需要指揮中心決定，以農糧署中區分署為例，大約一兩百名公糧業者。

正值一期水稻收穫期，單一米廠一天有300多台車繳交稻穀，米廠建議這些工作第一線、有跟農民接觸的米糧工作人員，建議可以優先施打疫苗。圖／吳源昌提供
正值一期水稻收穫期，單一米廠一天有300多台車繳交稻穀，米廠建議這些工作第一線、有跟農民接觸的米糧工作人員，建議可以優先施打疫苗。圖／吳源昌提供
正值一期水稻收穫期，單一米廠一天有300多台車繳交稻穀，米廠建議這些工作第一線、有跟農民接觸的米糧工作人員，建議可以優先施打疫苗。圖／吳源昌提供
正值一期水稻收穫期，單一米廠一天有300多台車繳交稻穀，米廠建議這些工作第一線、有跟農民接觸的米糧工作人員，建議可以優先施打疫苗。圖／吳源昌提供

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