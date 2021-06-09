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今明午後各地防雷陣雨 氣象局曝下波明顯變天時間
中央氣象局說，今明兩天天氣類似，仍要慎防午後雷陣雨。周午後天氣轉趨穩定，下一波變天時間落在下周一，中南部留意短暫陣雨，其他地區也會雲量偏多。
氣象局技正王君賢，今天台灣地區仍是午後雷陣雨明顯，對流雲系還是相當多，顯示環境水氣充沛，風場東南風，花東地區跟屏東有短暫陣雨或雷雨，但還是局部。
王君賢說，今天午後雷陣雨仍是相當明顯，各地都有機會，特別是山區跟中南部地區，有短延時強降雨，跟局部大雨發生機會。
王君賢說，今明天氣類似，都是午後雷陣雨明顯天氣，周五過後太平洋高壓稍稍增強，台灣可望回復相對穩定天氣型態，各地多雲到晴，花東有零星降雨，但範圍不會太大，午後雷陣雨還是會發生，只是範圍也比較小。
王君賢還說，周五南海有低壓帶，會有熱帶擾動發展，但都是往海南島跟中南半島環境，台灣吹東南風，會一直延續到下周日。
王君賢說，接下來天氣變化落在下周一，台灣地區回復到西南風，下周一、二受到西南風影響，中南部有短暫陣雨，其他地區雲量偏多，午後有局部雷陣雨。
溫度方面，王君賢說，整周溫度感受偏暖、偏熱。西半部高溫32到34度，東半部30到32度。
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