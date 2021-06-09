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梅雨救旱有功！挹注曾文、烏山頭 嘉南二期作可望供灌

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
這波梅雨帶來明顯降雨，曾文水庫有明顯進帳，紓解農業旱象。記者吳淑玲／攝影
這波梅雨帶來明顯降雨，曾文水庫有明顯進帳，紓解農業旱象。記者吳淑玲／攝影

梅雨鋒面帶來豐沛降雨，台南主要水庫都大進帳，不只民生用水獲得紓解，連農業也解渴了，曾文和烏山頭水庫今天合計蓄水已達1.23億立方公尺，原本農民憂心嘉南二期稻作是否又要停灌，這一波梅雨可說是救旱有功，農業水情也好轉，嘉南二期作應可望順利供灌，各單位還在謹慎評估中，農委會和農田水利署預估會在6月中旬正式公布。

南區水資源局表示，受惠這波鋒面，曾文、烏山頭水庫，以及南化水庫等的入流量都遽增，預期效益可進帳1億1千多萬立方公尺，連同原有蓄水，3座水庫合計有效蓄水量超過1.6億立方公尺，對原本嚴峻的水情而言，不只是及時雨，也有效解渴了。供應民生用水為主的南化水庫水位標高已在169.94公尺以上，蓄水4597萬立方公尺，蓄水率回升至50.53％，

除了民生及工業用水外，農業用水也受到關切，嘉南一期作全面休耕停灌後，影響層面相當大，因梅雨一直不來，農民關切二期稻作可能又要停灌，幸好5月底這波梅雨帶來的大豪雨有效挹注水庫，今天上午9點的即時水情，曾文水庫：蓄水量7531萬立方公尺。水庫蓄水量達14.78%。烏山頭水庫：蓄水量：4830萬立方米。水庫蓄水量達61.47%。兩座水庫合計蓄水量：1億2361萬立方公尺。平均蓄水量達21.02％

曾文、烏山頭兩水庫：合計進水量比6月1日增加6400萬立方公尺。（從5961萬立方公尺增加到1億2361萬立方公尺）南化水庫蓄水量4597萬立方公尺，水庫蓄水量達50.57%曾文、烏山頭、南化三座水庫合計蓄水量1億6958萬立方公尺。

農田水利署嘉南管理處表示，一般而言，曾文和烏山頭水庫合計蓄水達1億以上，嘉南二期作就有機會供灌，因接著就是颱風季，而二期作用水比一期作省水，目前看起來農業水情已轉樂觀，但實際的供灌決定仍由農委會和農田水利署決定及公布。

梅雨

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