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端午退票潮！ 台鐵又退2566張 高鐵平均乘載率降到5.7%
端午連假將至，中央到地方紛紛喊話先別回家，以免病毒擴散。根據台鐵最新統計，昨天到今天又退了餘2566張車票，剩下2萬3068張，座位利用率不到4%。高鐵則不再公布張數，但強調疏運期間平均乘載率已降至5.7%，即使尖峰時段各車次乘載率均亦已低於兩成。
台鐵5月14日開放訂票以來，已從售票張數13.6萬張遽減至2萬餘張。根據台鐵最新統計，昨天端節連假期間（6月11到14日）已售票2萬5634張，今天又退票2566張，故截至今天上午9時整，目前台鐵端節發售張數總共2萬3068張，座位利用率不到4%。
台灣高鐵公司則表示，今年端午疏運期間（6月11日到15日）實施全車對號座、調減班次並執行擴大類梅花座以配合防疫後，共開行464班次列車。為配合政府端午疏運期間加強防疫，各車次乘載率不超過兩成指示，經近日各項減載措施執行，持續與旅客積極聯繫協調，加以旅客持續自發性退票，截至今上午，疏運期間平均乘載率已降至5.7%，即使尖峰時段各車次乘載率均亦已低於兩成。
高鐵說，感謝旅客配合防疫、分散搭乘。更為積極配合政府防疫，第三級警戒期間內，退票免收手續費，同時加強列車、車站清潔消毒，以維護旅客健康安全。
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