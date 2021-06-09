影／1歲男童誤吞哥哥美勞作業「水晶寶寶」卡喉險害命
家長注意了！一名1歲多男童在於家中玩耍，誤食國小哥哥的美勞材料、俗稱「水晶寶寶」的丙烯酸高分子聚合物，突然劇烈咳嗽、嘴唇發紫，呼吸困難，家人發現送醫急救，院方發現是有異物卡喉，轉送至中國醫藥大學兒童醫院，經兒童胸腔科醫師陳傑賀在20分鐘內以支氣管鏡夾出，男童術後恢復情形良好，意識正常，次日轉出兒童加護病房，於三日後出院。
陳傑賀說，「水晶寶寶」具有強力吸水性，若不幸吸入，因其吸收氣管黏膜分泌物，體積更加膨脹而堵住呼吸道，不易自行咳出。國內也曾有誤食水晶寶寶卡住小腸造成嚴重腸阻塞緊急手術的案例。家中若有學齡前兒童，應避免存放此類物品，以免造成憾事。
這名男童送醫急救時，血氧濃度70%(正常為95-100%)，左肺全塌陷合併嚴重縱膈腔漏氣及皮下氣腫，經檢查發現異物卡喉，轉送中國醫藥大學兒童醫院兒童加護病房，以軟式支氣管鏡取出黃色異物，經化驗分析及家屬住家探勘後，發現是「水晶寶寶」，醫師研判，男童可能是出自好奇心，誤食國小哥哥的美勞材料，但可能其口感不佳，於不安哭鬧時嗆入呼吸道。
陳傑賀說明，異物梗塞常見病徵為突然劇烈咳嗽、呼吸急促、喘鳴及發紺，若未能及時暢通呼吸道，嚴重者恐致腦部缺氧性腦病變甚至死亡。2歲以下幼兒因為吞嚥咀嚼功能尚在發育訓練階段，是異物梗塞的高危險族群，常見的呼吸道異物包括軟糖、果凍、堅果、水果籽、硬幣及鈕扣等物品。
陳傑賀建議家長，一歲以下嬰兒異物梗塞，可利用捶背壓胸法，嬰兒臉朝下，手掌扶住嬰兒下顎，另一手快速拍擊嬰兒背5次，若沒咳出異物，將嬰兒翻回正面，以食指、中指按壓胸骨中央5下，深度約半吋到1吋，直到恢復自行呼吸。
1歲以上兒童以「哈姆立克法」急救，在孩童背後以雙手臂環抱，一手握拳放置兒童上腹部正中線，另一手握住拳頭，雙手反覆快速向後上推擠兒童腹部，直到異物排出；若異物無法移除且兒童喪失意識，則讓兒童平躺，並執行心肺復甦術。
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