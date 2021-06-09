高溫炎熱、午後雷雨天氣持續到下周 周日恐變天

天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，今天上午西半部和東北部各地仍然多雲到晴相當炎熱，中午高溫多有32到34度，不過還是要留意午後雷陣雨，有局部較大雨勢，西半部山區有午後雷雨發生機率。東南部的花蓮及台東雲量偏多，有局部零星短暫陣雨，也要留意山區午後熱對流的發展。

他說，今天台灣附近沒有什麼明顯的天氣系統，倒是有偏南風及東南風帶來溫暖潮濕空氣。上一波影響台灣的鋒面雲系已經遠離消散，太平洋高壓中心和台灣的距離也相當遙遠，主要影響台灣的是來自東部外海，由太平洋高壓邊緣帶來的東南風，由於這個區域的空氣較潮濕，有較多零散的對流雲系，偶而隨著氣流飄到陸地就造成局部短暫陣雨。

賴忠瑋說，西半部則因為有來自巴士海峽及南海的偏南風暖濕空氣，加上地形抬升作用，山區容易有午後雷陣雨，雖然有機會持續為水庫帶來進帳，不過也不要忽略瞬間雨勢較大，仍有可能造成土石鬆軟或山崩落石等災害，前往山區留意安全。

他表示，預計這樣上午穩定，但是容易有午後雷雨的天氣持續到下周，不過要留意，周日開始的天氣會變得更不穩定，主要是因為周末南海可能會有一個熱帶性低氣壓或颱風生成，將增強西南風，也會為台灣帶來更多水氣。

賴忠瑋說，目前從天氣圖上面還看不太到這個低壓，不過可以看出南海有較多的水氣和對流雲系在發展，也顯示出這個區域的大氣環境相當不穩定，相當有可能會有低壓擾動生成。數值模式也預估周五可能就會有低壓中心出現，不過未來的移動方向可能會朝海南島或越南北部，直接影響台灣的機率偏低，但是要留意其環流會增加南海附近的西南風，為台灣帶來更多的水氣。

他說，如果未來幾天的數值模式沒有太明顯變化的話，周日開始到下周一、二南部容易有陣雨，中北部及東北部的午後雷雨也會更顯著。