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總統手伸那麼長，科學家如何誠實把關？

午後易有強對流發展 吳德榮：周五起南海熱擾動發展

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
歐洲（ECMWF）模式模擬850百帕風場圖顯示，周五晚上8時南海有熱帶擾動（左圖L）發展。下周一晚上8時西南氣流增強並已抵達台灣（右圖）。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
歐洲（ECMWF）模式模擬850百帕風場圖顯示，周五晚上8時南海有熱帶擾動（左圖L）發展。下周一晚上8時西南氣流增強並已抵達台灣（右圖）。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天梅雨鋒北移，各地天氣炎熱；午後強對流發展，影響山區及部分平地，帶來劇烈天氣，嘉義竹崎鄉最大時雨量達185.5毫米，甚至還有殘餘雲系的少量降雨、跨過凌晨才完全消散。今晨觀測資料顯示，台灣上空已轉晴。

他說，今天至周六梅雨鋒北移，各地天氣晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；台灣附近水氣仍多，大氣不穩定，午後易有強對流發展，帶來局部陣雨或雷雨，近山區及部分平地受影響，有劇烈天氣發生的機率，要注意氣象局發布的特報；今天北部23至36度，中部23至37度，南部23至37度，東部22至35度。周日天氣型態仍類似，但午後對流的範圍稍擴大。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，周五起南海有熱帶擾動發展，大致往西北朝海南島、廣西一帶進入大陸。將導致南海的西南氣流增強，約於下周一前後抵達台灣附近，配合仍在北部海面徘徊的梅雨鋒，將有連續幾天為中南部帶來大量降雨的條件。

但他說，此為4天之後至10天的模式模擬，無論是熱帶擾動的動向，或是西南氣流抵達台灣附近的時間及強度，各國模式皆有差異；故其時空分布，模擬仍持續調整中，尚不宜遽下定論，應密切觀察。

梅雨 南海

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