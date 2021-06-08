快訊

國中會考各科錯幾題能拿A++？心測中心公告出爐

蘇貞昌、陳時中道歉了！染疫死亡人數攀升「沒把民眾照顧好」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶救TTP之3／臨床醫師也不識 國內至少400患者未診斷

聯合報 / 記者韋麗文/台北即時報導
性格樸實溫和的張玉此，為了TTP病患站出來，希望籌組病友聯誼會，爭取納入罕病。圖／張玉此提供
性格樸實溫和的張玉此，為了TTP病患站出來，希望籌組病友聯誼會，爭取納入罕病。圖／張玉此提供

血栓性血小板低下紫斑症（TTP）是一種極為少見卻嚴重的疾病，推估台灣約有400名患者，病患一但發病就是命懸一線，再加上症狀多元，病患多數前往急診、神經內科、腎臟內科、血液科等。血液科醫師指出，加強臨床對TTP的認識，緊急血漿置換可以為病患爭取生機。

台北慈濟醫院癌症中心主任暨血液腫瘤科主治醫師高偉堯指出，TTP是一種古老的疾病，從1924年即有首例病例報告，但因為非常少見，醫師們終其一生也未必碰到一個，因此在臨床判斷上，可能無法及時聯想到TTP。

高偉堯是TTP病患張玉此的主治醫師，他回憶，接治時，忽想起學生時代，老教授的投影片上，指出TTP的五大症狀包括，溶血性貧血、血小板減少、紅血球碎片、神智不清、腎功能異常，雖然張玉此的症狀不盡相同，仍依特徵臨床診斷為TTP，並進行血漿置換術。

少見疾病病患的悲哀，即是連醫師都認識不多，病患也求助無門，台灣血栓暨止血學會常務理事沈銘鏡感嘆，臨床醫師對於TTP的認識實在太少，以彰化基督教醫院的經驗，十年臨床診斷加上實驗室診斷共27例TTP，發生率是一百萬人中有一點八例，推估，全台應該有400例TTP患者，但是卻沒有診斷出來。

除了加強診斷之外，緊急處置又是一道難關。沈銘鏡坦言，在得到實驗室診斷結果前，是否可進行血液置換術的決定，對臨床醫生來說是一個巨大的挑戰。 沈銘鏡呼籲，根據國際血栓暨止血學會的建議，TTP是緊急醫療事件，當懷疑為TTP時，只要符合臨床評分，就應立即開始血漿置換，不要等待實驗室數據的確認。

●「十三分之一罕見血液病友聯誼會」粉絲團

https://www.facebook.com/OneThirteenthAlliance

醫師 血栓 患者

延伸閱讀

接種人次達72萬人 新增四例接種後嚴重不良事件

注射疫苗前先吃藥止痛 醫師引用美國說法：毋湯

全台血庫大缺血 醫師：「快速止血」成關鍵

印度變種太強！症狀還包括聽力受損、血栓導致組織壞死

相關新聞

疫情重創客運業 377條路線減班、國道客運假日減班7成

全國疫情三級警戒延長至6月28日，也讓大眾運輸備受攻擊。根據交通部公路總局統計，截至6月4日止，已有47家業者提出減班申...

午後雷雨下對位置 專家：發發命中集水區

今天午後對流發展旺盛，中南部降下大雨，天氣風險公司在臉書表示，今天的午後雷陣雨很均勻的灑在西半部山區，發發命中集水區

端午搭乘率限兩成發一車賠一車 客運工會疾呼要紓困

端午連假將至，不過國內疫情持續嚴峻，包括蔡英文總統、行政院長蘇貞昌都紛紛喊話避免移動，雙鐵、國道客運也出現退票潮。根據公...

恐懼疫情改變生活型態 身心科醫：七招提升心理抗疫力

全國防疫警戒第三級延長至6月28日，新一波新冠肺炎疫情大大改變民眾生活，浮躁與焦慮感上升，藝人柯佳嬿今發文呼籲，努力維持...

北市2輕生案疑與染疫有關 醫師：可能求助無效

全國三級警戒期間，台北市中山區、士林區今天傳出2名男子疑因感染新冠肺炎輕生事件。新竹縣關西鎮培靈醫院前院長、精神醫學博士...

乾旱嚴重林火頻傳 學者籲：「重點防守」完善預警系統

玉山林火上個月延燒12日才熄滅，陸空動員960人次耗費極大成本，毀損的生態價值難以估算。今年上半年發生60多起林火，比去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。