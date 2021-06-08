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疫情重創客運業 377條路線減班、國道客運假日減班7成

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
全國疫情三級警戒延長至6月28日，也讓大眾運輸備受攻擊。圖／三重客運提供
全國疫情三級警戒延長至6月28日，也讓大眾運輸備受攻擊。圖／三重客運提供

全國疫情三級警戒延長至6月28日，也讓大眾運輸備受攻擊。根據交通部公路總局統計，截至6月4日止，已有47家業者提出減班申請，已核准377條路線，班次平日減幅高達5成4，假日更高達6成，相較於兩周前，當時僅206條路線減班，本周則是新增超過百條，再創公路客運減班新高點。

根據公路總局統計，已有47家業者提出申請，其中一班路線總計210條申請減班，平、假日減幅都是3成5；國道客運減班路線則有167條，其中平日減幅達6成2，假日更是高達7成之多。

其中包括屏東客運「屏東-萬丹」、「大津-水門」、「潮州-水門」、「恆春-佳樂水」、「恆春-墾丁」、苗栗客運「竹南-南庄」、基隆客運「四腳亭-基隆」線、金牌客運「竹北火車站-獅山遊客中心 」線、嘉義客運「北港-土庫 」線、嘉義縣公車處「高鐵嘉義站-阿里山 」線、杉林溪客運「溪頭-杉林溪 」、「台中-杉林溪 」、南投客運「日月潭-玄光寺」、台中客運「台中車站-嘉義」、彰化客運「水尾-草屯 」、「鹿港-草屯 」、「台中-溪頭 」、國光客運「基隆-南投 」、「台北-南方澳 」、「台北-彰化」、「台北-阿里山」等26條路線更是直接停駛。

對於這次疫情衝擊大眾運輸，國光客運企業工會理事長楊榮德直言，根據指揮中心的規定，端午連假，每輛客運班次座位利用率上限是2成，換句話說，一輛車30座次，最多只能賣6張票，按照客運業成本計算公式，連應付駕駛薪資成本都不夠，呼籲主管機關可以補貼發車班次的八成營運損失，協助客運業者度過空前危機。

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