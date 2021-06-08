快訊

國中會考各科錯幾題能拿A++？心測中心公告出爐

蘇貞昌、陳時中道歉了！染疫死亡人數攀升「沒把民眾照顧好」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

乾旱嚴重林火頻傳 學者籲：「重點防守」完善預警系統

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
森林護管員徒手滅火。圖／林務局提供
森林護管員徒手滅火。圖／林務局提供

玉山林火上個月延燒12日才熄滅，陸空動員960人次耗費極大成本，毀損的生態價值難以估算。今年上半年發生60多起林火，比去年一整年還多，學者指出，今年乾旱特別嚴重，雖然政府認為人為縱火難以預測，但應該做好「重點防守」，針對暴露度、危害度、脆弱度建立完善的林火預警系統，才能降低敏感地區暴露在火災中的風險。

監察院上周表示，去年台灣發生52起森林火災，原因大多不明，今年至5月26日才半年不到，竟已發生逾60起林火事件；台灣面臨60、70年來最嚴重的乾旱缺水問題，中南部山區野火四起、搶救困難，耗費人力且造成難以估計的生態損失，將調查災害防救機制、預警系統是否落實，更指出事涉中央地方跨部會的森林火災研究監測、預防到因應滅火執行，甚至有關整體氣候治理問題。

台大森林環境暨資源學系副教授、台大生物多樣性研究中心主任邱祈榮表示，森林大火如果抓得到肇事者一定要罰，不過現在關鍵是許多人認為森林大火難以防止人為因素，其實這種觀念有疑義，舉例而言，「如果一個地方有油庫，大家會不會特別緊張？」山上也一樣，現在乾旱嚴重，既然知道有潛在風險，就應該盡可能多做些預防工作，例如多派森林護管員跟社區、山莊結合，多多提醒登山客以及加強巡守，且很多山林都收得到手機訊號，可以考慮透過簡訊提醒防範。

邱祈榮指出，現在的林火預警系統透過燃料棒濕度來估算風險，不過美國已經改變觀念，依照氣候風險三個評估項目，包括暴露度、危害度、脆弱度作為林火風險依據，就像是現在新冠肺炎疫情嚴重，民眾待在家裡、出門戴口罩就是減少風險暴露，而脆弱度代表身體狀況，若高齡或有慢性病就是脆弱度較高。

邱祈榮說，現在應該要「重點防守」，就像在加油站旁邊不能抽菸一樣，必須清楚明白哪裡會用火、哪些人會用火，而有些地方特別容易發生林火，應該提出具體防範行動，如加強監測敏感、脆弱度高的地區，才能減少火災可能，尤其草生地發生火災危害度雖然不大，但怕的是延燒到周邊的針葉樹，一燒起來通常都難以熄滅。

火災 台大 玉山

延伸閱讀

永豐餘揚州廠火災所幸無傷亡 損失九百萬人民幣

黃豆ETF反彈 漲勢有撐

乾旱農作物受害嘉縣災損逾8千萬 農民嘆：旱災疫情歹年冬

高溫乾旱夾擊！雲林柑橘類著果率不佳 農委會將救助

相關新聞

疫情重創客運業 377條路線減班、國道客運假日減班7成

全國疫情三級警戒延長至6月28日，也讓大眾運輸備受攻擊。根據交通部公路總局統計，截至6月4日止，已有47家業者提出減班申...

午後雷雨下對位置 專家：發發命中集水區

今天午後對流發展旺盛，中南部降下大雨，天氣風險公司在臉書表示，今天的午後雷陣雨很均勻的灑在西半部山區，發發命中集水區

端午搭乘率限兩成發一車賠一車 客運工會疾呼要紓困

端午連假將至，不過國內疫情持續嚴峻，包括蔡英文總統、行政院長蘇貞昌都紛紛喊話避免移動，雙鐵、國道客運也出現退票潮。根據公...

恐懼疫情改變生活型態 身心科醫：七招提升心理抗疫力

全國防疫警戒第三級延長至6月28日，新一波新冠肺炎疫情大大改變民眾生活，浮躁與焦慮感上升，藝人柯佳嬿今發文呼籲，努力維持...

乾旱嚴重林火頻傳 學者籲：「重點防守」完善預警系統

玉山林火上個月延燒12日才熄滅，陸空動員960人次耗費極大成本，毀損的生態價值難以估算。今年上半年發生60多起林火，比去...

搶救TTP之2／醫療奉獻獎85歲老醫師呼喊 讓TTP納入罕病

「血栓型血小板低下紫斑症（TTP）病人很慘。」這是來自85歲的沈銘鏡的呼喊，盼TTP病患納入罕見疾病，獲得新型藥物治療，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。