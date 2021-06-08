乾旱嚴重林火頻傳 學者籲：「重點防守」完善預警系統

玉山林火上個月延燒12日才熄滅，陸空動員960人次耗費極大成本，毀損的生態價值難以估算。今年上半年發生60多起林火，比去年一整年還多，學者指出，今年乾旱特別嚴重，雖然政府認為人為縱火難以預測，但應該做好「重點防守」，針對暴露度、危害度、脆弱度建立完善的林火預警系統，才能降低敏感地區暴露在火災中的風險。

監察院上周表示，去年台灣發生52起森林火災，原因大多不明，今年至5月26日才半年不到，竟已發生逾60起林火事件；台灣面臨60、70年來最嚴重的乾旱缺水問題，中南部山區野火四起、搶救困難，耗費人力且造成難以估計的生態損失，將調查災害防救機制、預警系統是否落實，更指出事涉中央地方跨部會的森林火災研究監測、預防到因應滅火執行，甚至有關整體氣候治理問題。

台大森林環境暨資源學系副教授、台大生物多樣性研究中心主任邱祈榮表示，森林大火如果抓得到肇事者一定要罰，不過現在關鍵是許多人認為森林大火難以防止人為因素，其實這種觀念有疑義，舉例而言，「如果一個地方有油庫，大家會不會特別緊張？」山上也一樣，現在乾旱嚴重，既然知道有潛在風險，就應該盡可能多做些預防工作，例如多派森林護管員跟社區、山莊結合，多多提醒登山客以及加強巡守，且很多山林都收得到手機訊號，可以考慮透過簡訊提醒防範。

邱祈榮指出，現在的林火預警系統透過燃料棒濕度來估算風險，不過美國已經改變觀念，依照氣候風險三個評估項目，包括暴露度、危害度、脆弱度作為林火風險依據，就像是現在新冠肺炎疫情嚴重，民眾待在家裡、出門戴口罩就是減少風險暴露，而脆弱度代表身體狀況，若高齡或有慢性病就是脆弱度較高。

邱祈榮說，現在應該要「重點防守」，就像在加油站旁邊不能抽菸一樣，必須清楚明白哪裡會用火、哪些人會用火，而有些地方特別容易發生林火，應該提出具體防範行動，如加強監測敏感、脆弱度高的地區，才能減少火災可能，尤其草生地發生火災危害度雖然不大，但怕的是延燒到周邊的針葉樹，一燒起來通常都難以熄滅。