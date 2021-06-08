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同島一命！勞部：雇主不得以切結書免除防疫管理責任

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導

近期科技大廠移工爆發感染事件，部分雇主及私立就業服務機構以切結書形式，約定移工染疫後自負法律責任及治療期間一切所需費用，企圖免除就業服務法管理責任。對此，勞動部今天表示，切結書無法律效果，雇主仍應依法擔負雇主管理責任，加強防疫措施，避免疫情擴大。

勞動部指出，雇主聘僱外國人應依外國人生活照顧服務計畫書執行。依該計畫書載明，雇主應遵守中央主管機關依中央流行疫情指揮中心指揮官指示，實施應變處置或措施。又為避免已入境移工發生群聚感染情事，已發布「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引」，以利雇主、私立就業服務機構及移工有所依循，雇主與私立就業服務機構均應依指引與規定辦理防疫作為。

近日傳出有雇主或仲介業者要求外國人自行切結免除雇主責任，甚至要求移工賠償負擔費用。勞動部表示，雇主聘僱移工依法須擔負管理責任，法定義務尚不得以切結書形式予以轉嫁。移工如因雇主未善盡防疫管理責任致使移工染疫，或自行從移工薪資扣減費用而有未依規定給付薪資者，已涉違反就業服務法規定，可處新台幣6萬元至30萬元罰鍰，並廢止雇主聘僱許可。私立就業服務機構同樣處6萬元至30萬元罰鍰。

勞動部呼籲，雇主及私立就業服務機構於防疫期間，仍應遵守就業服務法相關規定，依外國人生活照顧服務計畫書確實執行，並依聘僱移工指引落實防疫措施，以降低廠區移工染疫風險。

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