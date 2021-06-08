疫情改變生活 多關心年長者身心健康

新冠肺炎三級警戒快近一個月，全民許多生活型態都因疫情改變，尤其不善長使用科技產品的年長者，生活步調被打亂，無法外出散步、運動及聊天而感失落，尤其許多防疫的生活習慣與兒孫間的溝通摩差，嚴重者甚至產生家暴。衛福部最新統計，今年5月15日各地陸續三級警戒後，全台家暴通報量比去年同期陡增15%左右，其中老人受暴增幅最明顯。

為了防疫需要減少外出、群聚及拉出人與人間的實體距離，疫情較嚴峻的大台北地區，居家附近公園及運動器材大多拉上封鎖線，涼亭與座椅也禁止進入；宅在家的許多年長者，只好利用清晨較早的時間到附近較大與空曠的公園繞行、跑步、或做做伸展拉筋運動。