讓爺爺知道他不孤單 醫護和家屬視訊接力送最後一程

疫情擴散，生離死別事件不斷在各地上演，臨終前家屬無法見最後一面，更留下難以抹滅遺憾。衛福部桃園醫院加護病房最近收治一名新北市確診重症的71歲林姓老人家，在ICU插管救治不到一周往生，家屬因隔離無法探視十分煎熬，醫護團隊向家屬提議，由家屬錄製一段鼓勵加油的視訊，護理師接力在老人家往生前不斷播放，溫馨傳達家人「希望讓爺爺知道他不孤單、家人一直關心他」，生離死別的場景，也讓醫護團隊成員心情跟著起伏。

桃園醫院ICU醫護團隊今天下午說，確診重症插管的林姓老人家，5月下旬從新北市轉到該院，由醫護接手照顧救治，老人家到院的狀況不好，因家人也隔離，無法來探視，老人家插管無法說話，家人想看看老人家，卻只能透過電話聽醫師說明病情。

5月底，林姓老人家孫女電話來電關心講了許久，醫護跟她說明老人家重症插管病情恢復不樂觀，孫女告知家人想看爺爺的視訊，想告訴爺爺「他不孤單、家人都一直關心他」，院方無法提供視訊，提議她和家人錄製一段影片，家屬連同手機包裏寄到醫院，醫護接力在老人家往生前，將手機視訊和音樂透過擴音，不斷在老人家耳前播放，也讓家人透過視訊，看到老人家最後一面，老人家最後在家人關心聲音陪伴下，走完最後一程。

醫護團隊成員說，這位老人家往生後，家屬來辦出院手續處理，拿回手機，向醫護道謝，讓她們心情很沉重，醫院ICU自5月9日收治第一個重症個案，中旬之後重症患者比率高，尤其有年紀患者病情變化很快，原本好好的，突然一下子就惡化，有的家屬心理糾結、很難接受，看到家屬的心情轉折，醫護人員的壓力也很大。

醫護成員有感而發說，疫情至今，今年與去年感覺差很多，去年醫院收治大都是輕症個案，以國外旅遊或求學回來的人較多，今年因為變種病毒，到院收治以重症個案居多，病患大都在6、70歲以上，很多有慢性病，病情幾天就急轉直下、變化很快，加上病患爆大量，醫護一再加班負荷很重，但經過部桃事件，醫護更加團結，大家盡全力希望把病患治好，是最大的心願。