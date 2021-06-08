快訊

技術問題惹禍？FT、紐時、彭博等新聞網站全部大斷線

莊季燁你在哪？居家檢疫者填假地址失聯 鄭文燦發文急尋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

讓爺爺知道他不孤單 醫護和家屬視訊接力送最後一程

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
衛福部桃園醫院加護病房最近收治確診重症患者爆量，病患與家人生離死別，醫護心情跟著起伏。記者曾增勳／攝影
衛福部桃園醫院加護病房最近收治確診重症患者爆量，病患與家人生離死別，醫護心情跟著起伏。記者曾增勳／攝影

疫情擴散，生離死別事件不斷在各地上演，臨終前家屬無法見最後一面，更留下難以抹滅遺憾。衛福部桃園醫院加護病房最近收治一名新北市確診重症的71歲林姓老人家，在ICU插管救治不到一周往生，家屬因隔離無法探視十分煎熬，醫護團隊向家屬提議，由家屬錄製一段鼓勵加油的視訊，護理師接力在老人家往生前不斷播放，溫馨傳達家人「希望讓爺爺知道他不孤單、家人一直關心他」，生離死別的場景，也讓醫護團隊成員心情跟著起伏。

桃園醫院ICU醫護團隊今天下午說，確診重症插管的林姓老人家，5月下旬從新北市轉到該院，由醫護接手照顧救治，老人家到院的狀況不好，因家人也隔離，無法來探視，老人家插管無法說話，家人想看看老人家，卻只能透過電話聽醫師說明病情。

5月底，林姓老人家孫女電話來電關心講了許久，醫護跟她說明老人家重症插管病情恢復不樂觀，孫女告知家人想看爺爺的視訊，想告訴爺爺「他不孤單、家人都一直關心他」，院方無法提供視訊，提議她和家人錄製一段影片，家屬連同手機包裏寄到醫院，醫護接力在老人家往生前，將手機視訊和音樂透過擴音，不斷在老人家耳前播放，也讓家人透過視訊，看到老人家最後一面，老人家最後在家人關心聲音陪伴下，走完最後一程。

醫護團隊成員說，這位老人家往生後，家屬來辦出院手續處理，拿回手機，向醫護道謝，讓她們心情很沉重，醫院ICU自5月9日收治第一個重症個案，中旬之後重症患者比率高，尤其有年紀患者病情變化很快，原本好好的，突然一下子就惡化，有的家屬心理糾結、很難接受，看到家屬的心情轉折，醫護人員的壓力也很大。

醫護成員有感而發說，疫情至今，今年與去年感覺差很多，去年醫院收治大都是輕症個案，以國外旅遊或求學回來的人較多，今年因為變種病毒，到院收治以重症個案居多，病患大都在6、70歲以上，很多有慢性病，病情幾天就急轉直下、變化很快，加上病患爆大量，醫護一再加班負荷很重，但經過部桃事件，醫護更加團結，大家盡全力希望把病患治好，是最大的心願。

患者 疫情

延伸閱讀

60歲以上重症率33.4% 雙北病房量能漸舒緩

北市診所醫護跑新北打疫苗？ 北市：不可能

高雄召募大規模接種準備 逾2000醫護熱血報名

最美魚販響應醫護徵召卻被酸騙疫苗 北市聯醫曝落選原因

相關新聞

午後雷雨下對位置 專家：發發命中集水區

今天午後對流發展旺盛，中南部降下大雨，天氣風險公司在臉書表示，今天的午後雷陣雨很均勻的灑在西半部山區，發發命中集水區

端午搭乘率限兩成發一車賠一車 客運工會疾呼要紓困

端午連假將至，不過國內疫情持續嚴峻，包括蔡英文總統、行政院長蘇貞昌都紛紛喊話避免移動，雙鐵、國道客運也出現退票潮。根據公...

恐懼疫情改變生活型態 身心科醫：七招提升心理抗疫力

全國防疫警戒第三級延長至6月28日，新一波新冠肺炎疫情大大改變民眾生活，浮躁與焦慮感上升，藝人柯佳嬿今發文呼籲，努力維持...

午後對流強 全台14縣市大雨特報

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局表示，今日高雄以北、東半部及南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣...

石門水庫蓄水率32% 創枯水期回升新高

石門水庫水位今天下午2點30分升高至223.56公尺，蓄水量（率）超過6490萬噸（32%）再創枯水期近兩個月新高，但是...

普拿疼熱銷 醫師籲：接種疫苗前別預防投藥、有症狀再吃

新冠疫苗自3月11日起至6月6日已有68萬多人次接種，不少人擔心接種疫苗後會產生嚴重不適感，多備妥解熱鎮痛劑，社區藥局的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。