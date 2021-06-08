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玉山林火重創生態將對NCC五名肇事者求償 具體金額估算中
玉山林火延燒12日才於5月27日熄滅，除了林務局投入救災，空勤總隊、消防局等總計動員陸空960人次，再加上林木及生態損害，耗費成本巨大。林務局將對NCC專門委員喬建中等五名肇事者求償，具體金額仍待估算，須請其他機關提供救災成本，另外最近玉山上都有雲，要等飄散才能透過衛星雲圖比對遭破壞的林木面積，計算實際損失。
玉山事業區第52林班杜鵑營地在5月16日清晨發生火災，肇事者喬建中聲稱是在登山時不慎踢翻爐火引起，總計燒掉72公頃林地，延燒12天才熄滅，救災成本龐大。
林務局長林華慶今天表示，前兩周已經行文給其他協助機關，盼請同意成為共同訴訟人，由林務局代表提起訴訟，另外也希望他們提供救災成本計算，包括空勤總隊、陸航特戰指揮部、國軍搜救中心等，林務局也會邀請專家學者協助，透過不同模式來計算整體的生態、景觀等損失成本，因此具體求償金額還需要時間整理。
林華慶也指出，玉山林火後期開始山上都有雲遮擋，目前還沒辦法得到完全晴朗的衛星照片，要等到有清楚的衛星照片以後，才可以確認並精細計算玉山實際受災面積，由於求償金額也需要讓法官認可，計算得相當嚴謹，若有具體數字會盡快對外公布。不過可預見比較大的金額除了直升機費用以外，還包括造林地毀損、生態景觀損失及未來復原成本。
至於後續流程，林務局說，將會因應採購程序委託律師辦理訴訟，透過公開招標及評選方式，選出最適合的人選擔任林務局委任律師，向五名肇事者求償。
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