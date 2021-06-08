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配合防疫 溫室氣體排放量盤查登錄延至9月底
全國疫情警戒第三級延長至6月28日，環保署今天表示，為配合全民防疫，減少民眾外出及降低感染風險，溫室氣體排放量盤查登錄辦理期限，將可延長至今年9月底完成。
「第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」應於每年8月底完成前一年度全廠（場）溫室氣體排放量盤查登錄作業，但因國內疫情嚴峻及避免發生群聚風險，查驗機構無法進廠（場）執行查證作業，列管事業可能無法如期於8月底完成溫室氣體排放量盤查登錄作業。
環保署表示，今年度溫室氣體排放量盤查登錄辦理期限延長1個月，應於今年9月30日前完成，若列管事業有非屬排放源本身因素，導致未能於今年9月底前完成登錄作業，得依於期限屆滿前檢具相關資料提出展延申請。
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