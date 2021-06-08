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端午搭乘率限兩成發一車賠一車 客運工會疾呼要紓困

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
國光客運企業工會理事長楊榮德直言，根據指揮中心的規定，每輛客運班次座位利用率上限是2成，換句話說，一輛車30座次，最多只能賣6張票，連付駕駛薪水都不夠。圖／聯合報系資料照
國光客運企業工會理事長楊榮德直言，根據指揮中心的規定，每輛客運班次座位利用率上限是2成，換句話說，一輛車30座次，最多只能賣6張票，連付駕駛薪水都不夠。圖／聯合報系資料照

端午連假將至，不過國內疫情持續嚴峻，包括蔡英文總統、行政院長蘇貞昌都紛紛喊話避免移動，雙鐵、國道客運也出現退票潮。根據公路總局統計，截至昨天晚上8時止，從6月4日預售1萬1704張，降為4950張，減少幅度為57.7%。

不過國光客運企業工會理事長楊榮德直言，根據指揮中心的規定，每輛客運班次座位利用率上限是2成，換句話說，一輛車30座次，最多只能賣6張票，按照客運業成本計算公式，連應付駕駛薪資成本都不夠，呼籲主管機關可以補貼發車班次的八成營運損失，協助客運業者度過空前危機。

楊榮德表示，今年端午連假的預售票從5月13日究開始發售，但誒了配合三級疫情警戒延長，85折連假優惠已於29日緊急喊卡，近日各方都一再疾聲呼籲不返鄉，退票並免收手續費，客運業完全認同「萬事莫如防疫急」，無異議配合到底，第一線同仁毫無怨言全力處理退票與客訴，自己也提醒相關單位做好事先宣導工作，盡可能降低民怨或現場糾紛，工會也通告周知會員同仁務必耐心面對乘客各式各樣不同聲音。

不過楊榮德說，一輛車30座次，最多只賣20％，換算下來就只剩下6張票，按照客運業成本計算公式，連應付駕駛薪資成本都不夠，每發一班車賠不只一班車。

實際上，若以台北到高雄的票價來計算，6張票收入僅有3540元，不僅不夠付駕駛薪水，更遑論油價或車輛攤提等林林種種各項支出；此外，國際油價近期逼近每桶70美元的兩年來高點，兩星期來國內柴油價格調漲0.5元，也一再加重業者沉重負擔。

楊榮德強調，面對運能與營收雪崩式下滑，端午連假運量緊縮雪上加霜，希望主管機關補貼發車班次八成營業損失，協助客運業者度過空前危機。

對此，公路總局長許鉦漳表示，這是指揮中心下的命令，包括雙鐵、公路客運都要配合執行，目前是要求業者把原來車次訂票較多的旅客，移到其他班次，或是退票免收手續費，這部分業者難免會有些損失，後續會再來和業者討論，做相關的處理，看未來要怎麼補助，這部分都還要再討論。

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