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石門水庫蓄水率32% 創枯水期回升新高

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
石門水庫集水區在小烏來寰宇平台，可以看見瀑布直泄美景。圖／桃園市政府觀光旅遊局即時影像
石門水庫集水區在小烏來寰宇平台，可以看見瀑布直泄美景。圖／桃園市政府觀光旅遊局即時影像

石門水庫水位今天下午2點30分升高至223.56公尺，蓄水量（率）超過6490萬噸（32%）再創枯水期近兩個月新高，但是比起去年同月仍稍低，和近5年均線水位比較為偏低。

北水局表示，最梅雨近鋒面和午後雷陣雨有效挹注集水區水源，以昨天下午為例，石門水庫約3點30分過後集水區開始降雨，10處雨量觀測站至深夜12點，平均降雨量為62.3毫米，石門觀測站降雨累計紀錄達148.5毫米，可以帶來至少1200萬噸進流量，水位和蓄水量都顯著升高，蓄水率比前一天增加5.11%。

桃園新竹一期稻正值抽穗需要大量供水，北水局因為先前已經完成協調，由農水署和桃園市政府調配埤塘、溪水供給抽穗全部水量需求，減輕石門水庫負擔，現在加上梅雨等降雨，不但一期稻作抽穗用水無虞，石門水庫足以應付民生、工業用水。

石門水庫集水區小烏來天空步道可以看見水源不停往水庫流。圖／桃園市政府觀光旅遊局即時影像
石門水庫集水區小烏來天空步道可以看見水源不停往水庫流。圖／桃園市政府觀光旅遊局即時影像

石門水庫 梅雨 雨量

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