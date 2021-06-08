石門水庫蓄水率32% 創枯水期回升新高

石門水庫水位今天下午2點30分升高至223.56公尺，蓄水量（率）超過6490萬噸（32%）再創枯水期近兩個月新高，但是比起去年同月仍稍低，和近5年均線水位比較為偏低。

北水局表示，最梅雨近鋒面和午後雷陣雨有效挹注集水區水源，以昨天下午為例，石門水庫約3點30分過後集水區開始降雨，10處雨量觀測站至深夜12點，平均降雨量為62.3毫米，石門觀測站降雨累計紀錄達148.5毫米，可以帶來至少1200萬噸進流量，水位和蓄水量都顯著升高，蓄水率比前一天增加5.11%。