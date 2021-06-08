桃機環保節能有成 連續三年獲亞太區綠色機場獎項肯定

國際機場協會（ACI）於本月公布第五屆亞太地區綠色機場競賽得獎名單，桃園國際機場在「空氣品質管理」榮獲2,500萬以上旅客級距分組中之銀獎殊榮，連續三年榮獲ACI綠色機場評比肯定，名列亞太地區最環保的機場，機場公司將不遺餘力推動綠能環保機場，落實減碳及守護環境承諾，善盡企業公民責任。

機場公司維護處處長易顯榮表示，獲獎主因為公司所訂定之「桃園機場空氣汙染物減量計畫」包含三項專案，分別為空側作業車輛電動化、焚化爐升級計畫及計程車空中智慧排班系統。機場公司透過提供空側作業車輛免費充電服務及階段性管控燃油車輛活動區域，鼓勵地勤業者汰換成電動車，目前已完成148輛燃油行李拖車汰換；焚化爐則應用「連續自動監測設備」等遠端智慧監控系統，提升處理效能，目前空氣汙染物排放量遠低於國家標準；而機場排班計程車透過APP提供旅客預約情形，由系統主動通知出勤載客，減少等候乘客時間的燃油消耗，對空氣汙染物之減排有顯著效益。