注射疫苗前先吃藥止痛 醫師引用美國說法：毋湯

本土疫情持續延燒，掀起民眾搶打疫苗的風潮，但最近兩天接連發生3起注射後引發血栓的案例，讓部分民眾開始裹足不前，心臟科門診接到不少詢問電話；員榮醫療體系員榮醫院今天表示，產生血栓的機轉不同，不建議預防性服藥預防血栓，已服用抗凝血劑的病人仍可施打疫苗，只要注射後做好「壓迫止血」，避免出現嚴重血腫情形。

民間流傳，注射AZ疫苗之後可能發燒、全身痠痛無力，很多人注射前服用1至2顆普拿疼減輕身體不適，或服用阿司匹靈、其它抗凝血藥物預防形成血栓，而員榮醫療體系心臟內科接到心血管疾病患者來電詢問，可否預防性服用？或有血栓相關病史、目前服用抗凝血劑可否注射疫苗。

員榮醫院心臟內科主任陳裕峰說，注射疫苗後的副作用確實讓部分民眾怯步不前，最近連續兩天出現3起血栓案例，讓心血管疾病患者擔心，其實根據目前資料統計，注射AZ疫苗4至28天後，如果出現持續性頭痛、癲癇、腹痛超過24小時、下肢腫脹或疼痛或胸痛及呼吸困難等情形，均可視為血栓可能的症狀。

陳裕峰指出，目前尚無證據顯示，血栓疾病史者注射疫苗後有較高機率的不良反應，因此已服用抗凝血劑患者仍可施打疫苗，只要注射後做好「壓迫止血」，避免出現嚴重血腫情形，有人認為先服用抗血栓藥可預防發生血栓，但美國疾病管制與預防中心（CDC）建議，不宜使用阿司匹靈或其他抗凝血藥物來預防血栓形成，以免加重出血機率。

美國CDC也不建議施打疫苗前，使用藥物預防注射後的副作用，如果真的不舒服再用藥減緩疼痛不遲；此外，注射前服用非類固醇消炎止痛藥（NSAID），也可能會減低疫苗效果。

陳裕峰說，整體而言，注射疫苗絕對利多於弊，民眾務必要施打疫苗，才能阻絕新冠病毒橫行，有疑慮的心血管疾病患者都可親自就診或運用視訊診療、電話診療，請醫師評估以除解除疑慮。