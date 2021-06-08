午後對流強 全台14縣市大雨特報

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局表示，今日高雄以北、東半部及南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局提醒，氣象局也提到，儘管鋒面離開，但台灣附近水氣還是很豐沛，午後雷陣雨會帶來大的雨勢，目前看起來，在東方海面、南方海面，以及澎湖金門海面上有降雨回波，預估今天東半部、恆春半島、恆湖金門雲量多，午後會有短暫雨、雷雨的情況。

氣象局表示，西半部、馬祖今天都是多雲看得到陽光的天氣，不過西半部地區中以後會有午後雷陣雨，目前從定量降雨預報看來，主要雨量都是累積在下午到晚上的時段；中南部地區、各地山區也容易出現局部大雨，氣象局會隨著對流雲系發展，隨時滾動更新。