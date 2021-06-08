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一期稻作進入收穫期 農糧署提出繳交公糧防疫作業指引

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
水稻成熟再收穫，避免青(搶)割搶收。圖／農糧署提供
水稻成熟再收穫，避免青(搶)割搶收。圖／農糧署提供

台灣進入一期稻作收割期，由於新冠肺炎疫情嚴峻，全國提升疫情警戒三級，農委會農糧署提出農民繳交公糧稻穀作業指引，因應國內防疫安全，公糧業者應執行相關防疫措施，確保業者與農民安全。

農委會農糧署表示，110年第1期稻作已陸續收穫，考量公糧經收現場人潮較為密集，及國內出現感染源不明的本土病例，增加社區感染風險，公糧業者進行人流管制、體溫量測、手部消毒等防疫措施，並落實實聯制規定，及預先規劃分散繳穀人流，如採預約收購、排定分區域收購時程等方式，減少繳穀農民排隊等候時間。農民可事先預約繳穀時間，依約定時間繳交稻穀，以分散人流。

農糧署表示，農民水稻成熟時再收穫，避免青(搶)割集中收穫情形，以利分散繳穀人流，另成熟稻穀品質佳、水分含量低，折算乾穀重量多，農民可獲得最大收益。農糧署建立公糧濕穀調運作業模式，預先規劃濕穀調運，以有效運用全國烘乾能量及倉容，提高公糧濕穀收購效率。

農糧署說 ，農民繳交公糧稻穀時，全程配戴口罩及保持社交距離，並依照經收地點人員指示，落實體溫測量及實聯制登記等措施，依序辦理繳穀作業。

中華民國米穀公會理事長李榮福表示，呼籲業者防疫措施要做好，若各項防疫做得不好，一但染疫，收公糧也就不用收了，生意也都不用作，現階段疫情嚴峻當下，還舅舅是這樣，近期很多電子工廠大規模染疫，也因此停工，因此也通令各米穀公會業者，必須做好自身防護，保護自己與農民的安全。

農民 農糧署 疫情

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