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為什麼75%防疫酒精 標籤上標示「未滅菌」？

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
75%防疫酒精是否經過「滅菌」過程，並不影響居家清潔使用。圖／摘自台灣菸酒官網。
75%防疫酒精是否經過「滅菌」過程，並不影響居家清潔使用。圖／摘自台灣菸酒官網。

新冠肺炎（COVID-19）疫情導致75%防疫酒精需求恐急，但是不少民眾也發現，台灣菸酒公司所生產的75%防疫酒精，標籤上標示著「未滅菌」，究竟是為什麼？

台灣菸酒公司指出，現在台酒所生產的防疫清潔用75%酒精，是針對新冠肺炎防疫期間，使用台酒現有設備所特許生產的酒精，因為沒有經過藥廠的滅菌製程，所以標籤上標示著「未滅菌」。

台灣菸酒公司表示，一般來說，75%防疫清潔用酒精對微生物（如細菌、病毒…等）的蛋白質外殼穿透性，比95%優質酒精來得好，因此一般以75%酒精溶液做為清潔使用，是否經過「滅菌」過程，並不影響手部清潔、居家清潔等日常使用。

不過台灣菸酒公司同時提醒民眾，75%防疫酒精僅適合作為防疫清潔使用，並不建議做為醫療器材及有傷口皮膚的消毒殺菌使用。此外，75％酒精還是具有危險性，且酒精會刺激眼睛、皮膚、呼吸系統，儲放時應放置在陰涼且通風良好處，並緊蓋容器。

酒精 新冠肺炎 疫情

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