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端午防疫糖友健康吃 營養師推三大原則

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
門諾醫院營養師蔡坤融表示，糖尿病患者掌握「飲食均衡」、「多吃原型食物」、「澱粉適量」等三大原則，就能簡單吃出好血糖。圖／門諾醫院提供
門諾醫院營養師蔡坤融表示，糖尿病患者掌握「飲食均衡」、「多吃原型食物」、「澱粉適量」等三大原則，就能簡單吃出好血糖。圖／門諾醫院提供

根據中央流行疫情指揮中心數據顯示，死亡個案多為長者且有慢性病史，因此，糖尿病患在疫情期間更要做好健康管理。如何在居家防疫期間也能控制血糖，門諾醫院營養師蔡坤融表示，掌握「飲食均衡」、「多吃原型食物」、「澱粉適量」等三大原則，就能簡單吃出好血糖。

疫情嚴峻，少部分糖尿病患者擔心到醫院回診易被感染，就宅在家甚至自行停藥，若飲食不控制，恐怕影響血糖，進而產生其他合併症。營養師蔡坤融說，按時服藥、適當運動、維持生活作息及掌握3大原則，便能簡單吃出好血糖。

首先是飲食一定要均衡，每餐的蔬菜至少要有1碗的份量，而水果則是每天1至2個拳頭大的份量，營養師建議，糖友可準備幾道簡單小菜，如涼拌黑木耳加小黃瓜、醃漬紅白蘿蔔等，也可以選購適合長期存放且方便烹調的冷凍蔬菜，像是冷凍四季豆、冷凍青、白花椰菜，尤其花椰菜具有強化免疫力的功效，可說是「吃的口罩」。

再來是原型食物比較好，糖友們可選擇原型而未加工的食物，一方面避開高升糖指數的食物，二來則避免踩到飲食地雷，省去過多糖和鹽的負擔。

最重要的是澱粉食物適量吃，對於糖友們來說，會直接影響血糖的，就是每天吃進去的澱粉類食物，可參考食品標註的「營養標示」，判斷碳水化合物是否攝取過量。

下周就是端午節，營養師呼籲糖友們一定要節制吃，建議選擇較小顆食用，並搭配蔬菜水果或是充滿纖維的竹筍湯，避免過多澱粉導致血糖升高，同時幫助消化。另由於北部粽的做法須先用油炒過，熱量較高，因此水煮的南部粽更適合糖友們食用。

門諾醫院營養師蔡坤融說，由於北部粽的做法須先用油炒過，熱量較高，因此水煮的南部粽更適合糖友們食用。圖／門諾醫院提供
門諾醫院營養師蔡坤融說，由於北部粽的做法須先用油炒過，熱量較高，因此水煮的南部粽更適合糖友們食用。圖／門諾醫院提供

疫情 糖尿病

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