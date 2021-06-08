疫情風暴下 守護高風險孕產婦成重中之重

迎接新生命是喜悅，在疫情壓力下，孕婦產檢、生產準備戰戰兢兢，陪伴高風險孕產婦更是重中之重。高醫婦產科醫師詹德富遠端協助有妊娠糖尿病孕婦監控血糖，降低患者進出醫院風險與壓力。對於小媽媽的關懷，詹德富憂心，因疫情停課，學校端對學生動態較難掌握，除產檢醫師、親友要多給支持，校方、衛政、社政單位要橫向聯繫與通報，才不會讓無助小媽媽處境更邊緣。

一名懷第二胎少婦前一胎即出現妊娠糖尿病並接受胰島素治療，此次原計畫入院調校施打劑量與衛教，因疫情緊繃，對進出醫院感到不安，深怕帶病毒回家讓家人及自身陷入險境，經與詹德富討論，改將藥劑帶回家自行注射，她每天上傳血糖資料到雲端，再與詹德富透過Line等方式討論。詹說，非常時期透過遠端照護，能減輕病患身心壓力是多贏方式。

過往生產是有產兆才到醫院，詹德富說，防疫當前，入院前要先做篩檢，會安排產婦提早一周催生，採計畫性生產，對產婦、醫護人員作足防護措施。

33歲曾姓少婦7月底將臨盆成為二寶媽，她說，疫情讓人心惶惶，5月中旬便暫停工作整天宅在家，活動量大減，到醫院產檢也是包緊緊，回家馬上更衣洗澡，她說，原本想拍孕婦寫真等計畫等取消了，小心翼翼深怕染疫。

國外有孕婦、新生兒染疫案例，國內本土疫情嚴峻，近期北部也有染疫孕婦出現呼吸窘迫等症狀，緊急剖腹生產搶救，過程讓醫護團隊、家人繃緊神經。

國內尚未將孕婦納入公費疫苗優先對象，疫苗專家、高醫院長鍾飲文呼籲，首批15萬劑莫德納疫苗應禮讓孕婦優先。鍾說，疫苗研發初期，臨床試驗通常排除孕婦、兒童，缺乏這些族群藥物安全性、有效性資料，據美國研究顯示，感染新冠肺炎孕婦有較高死胎與早產機率，併發子癲、子癲前症機率也增加，顯示孕婦有優先施打疫苗必要。

為守護母嬰健康，降低嬰兒死亡率，高雄市持續向中央爭取經費開辦「高風險孕產婦健康管理計畫」，邀助產師（士）公會當協力夥伴，今年已開案107件，收案條件包括有多胞胎、生過早產兒、妊娠高血壓、妊娠糖尿病、藥物濫用或產後憂鬱症高危險群等健康風險因子，或未滿20歲、中低收入戶等具社會經濟危險因子產婦。家暴、性侵等高風險家庭懷孕個案也列入收案條件。

衛生局健康管理科表示，不受疫情影響，對孕產婦健康關懷不中斷，避免面對面接觸，改以視訊或電話訪視。最近一名產婦透露有經濟壓力，無力購買尿布、奶粉，衛生局立即轉介社會局實物銀行伸援手，解決燃眉之急。