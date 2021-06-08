三級警戒車變少「飆仔」卻增加 國道嚴重超速增2成4

全國疫情嚴峻，政院昨宣布全國三級警戒延長至6月28日，由於端午連假將屆，目前各縣市政府、中央單位都在呼籲民眾減少外出不必要的移動。實際上，根據高公局統計，自從三級警戒實施以來，國道交通量下降3至5成之多，不過超速情況卻也隨著而來，光是5月上旬的嚴重超速情況就上4月下旬增加了2成4之多，呼籲民眾行駛國道還是要依照速限行駛，切勿以身試法。

全國防疫進入三級警戒後，全台各地車流量明顯減少，不少民眾都反映「開車好順」，但也因為路上車少，超速情況明顯增加。

高公局表示，截至目前為止，國道交通量較今年4月下旬受疫情影響前減少三成至五成左右，但國道嚴重超速60公里以上的情況卻也隨著而來。

根據高公局分析，國道嚴重超速前10名路段主要都是在北部，分別為國3木柵、樹林、國1桃園、國1高架楊梅端、國3三鶯、國1高雄（九如路）、國1竹北、國3霧峰、國1中壢及國1機場系統等路段。

至於超速時段部分，高公局表示，多發生在夜間，其中晚間十一時至清晨六時，佔比最高，超過5成以上。

高公局提醒，依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，行駛國道超速，最高可開罰3000至6000元罰鍰，若超速60公里以上者，最高可處罰新2萬4000元，並當場禁止其駕駛及吊扣汽車牌照3個月；若因而肇事者，將吊銷其駕駛執照。此外，若2輛以上汽車在道路上競駛、競技者，處3萬至9萬元罰鍰，並當場禁止其行駛及吊銷其駕駛執照。