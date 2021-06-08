等不到新冠疫苗先打肺炎鏈球菌疫苗 醫師：減低發生併發症

新冠肺炎疫情爆發本土社區感染，染疫人數破萬人，疫苗是唯一解方，但中央疫情指揮中心採購慢，部分民眾等不到新冠疫苗，先到醫院診所施打肺炎鏈球菌疫苗；嘉義縣醫師公會理事長徐超群說，接種肺炎鏈球菌疫苗無法預防感染新冠肺炎，但有助於感染新冠肺炎，減低發生嚴重併發症，多一層保障。

徐超群說，肺炎鏈球茵疫苗與新冠肺炎疫苗功效不同，鏈球菌疫苗已經問世多年，穩定安全性高效果好，不像新冠肺炎疫苗有副作用，許多醫院診所都可以自費接種，但鏈球菌疫苗無法預防新冠肺炎感染，接種肺炎鏈球菌疫苗，可以減低感染新冠肺炎的併發症，多一層保障。

肺炎鏈球菌是人類常見感染細菌，潛伏人類鼻腔，可透過飛沫傳播，一旦感冒或免疫力降低，肺炎鏈球菌可侵入呼吸道或血液引發肺炎、菌血症、腦膜炎等嚴重病症。

徐超群表示，以往流感發生，已故台塑創辦人王永慶曾捐贈肺炎鏈球菌給老人比例高的縣市，施打肺炎鏈球菌疫苗目的，在降低感染肺炎鏈球菌風險，研究發現，接種肺炎鏈球菌疫苗，可降低近1成肺炎、7成侵襲性肺炎鏈球菌感染症機率，減少病人出現肺炎、敗血症等併發症機會。

肺炎鏈球菌沒有季節性，疫苗1年四季都可施打，5歲以下幼童及65歲以上老人是兩大高罹病率族群，高危險群還包括免疫功能不全、慢性心肺疾病、腎功能衰竭、糖尿病、肝硬化、癌症等患者，健康成人也可接種提高防護力。