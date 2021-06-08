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大雨瓜果葉菜量少且貴 防疫期間可以怎麼買？

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
大雨過後，高雄梓官蔬官專區田間的蔬菜部分倒伏。記者陳弘逸／攝影
大雨過後，高雄梓官蔬官專區田間的蔬菜部分倒伏。記者陳弘逸／攝影

中南部連續降雨，葉菜類損失慘重，菜價上揚，地方農民說，可能要撐一陣子，可以暫時挑選根莖類或者契作設施栽培的蔬果，價格相對穩定；農委會農糧署表示，產地的短期葉菜類因大雨受損超過一成，但也有其他產區可以供應，量少價揚，屬於短期現象，一周可以恢復。

零售市場價格反應最為明顯，由於現在防疫在家，許多市場攤商承銷人轉為為消費者宅配，早上不少代客採購的攤商留言，因為下雨葉菜賣相不佳且價格高漲，因此，直接為消費者取消葉菜訂單；也有消費者轉述，在北部傳統市場，略為小把的莧菜每把25至30元，空心菜每把35至40元，小黃瓜一斤80、番茄一斤50、就連原本買菜送蔥，現在一小把約三四根賣25元，就連賣場這幾天包裝菜也上漲，消費者買得很有感。

周末的豪大雨，為中部地區帶來豐沛雨量，不少菜園都淹水，根據昨晚(7日)全台最大的雲林西螺果菜市場開盤的蔬菜批發價格(均價)，白菜每公斤批發價58元、油菜41元、青江菜54元、空心菜70至72元。

到台北農產運銷股份有限公司，蔬菜每公斤平均批發價35元，品質最好的(上價)大白菜每公斤平均批發價35元、小白菜71元、青江菜90元、空心菜85元、小黃瓜86、苦瓜73元。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，最近中部下大雨，主要菜區在雲林也淹水，他表示受損情形約一成多，但因為短期蔬菜類恢復很快，也並非菜區全面受害，屬於短期的現象，陸續也有其他地區的蔬菜可以供應，消費者無須搶買，也不用恐慌，短期現象約一周就會逐漸恢復。

姚志旺表示，疫情期間，不鼓勵消費者一窩蜂到超市或傳統市場採購，現在各地區購物都做分流，且各種蔬菜箱也持續在進行中，短期葉菜類價格比較貴，建議根莖類也是一個選項，特殊期間，消費者可以有不同的蔬果選擇。

雲林青農聯誼會會長陳鳳義表示，菜價上揚主要是因為連日降雨，葉菜品質不好，加上種植面積減少，菜農大多準備放暑假，因此原本菜量就都低，做學校午餐的農民，早早就提前休息，菜量會越來越少，就跟颱風來襲一樣最少要14天才會慢慢降價；建議消費者採購，因此可以選根莖類，或者也可以考慮有機蔬菜的蔬菜箱，因為有機菜是設施栽培，品質穩定，契作因此價格波動不大。

也有地方菜農說，他原本已經要休息了，還有一分多地的菜，蔬菜但所剩不多，但因為大雨過後地很濕，短期間要再復耕，其實不太容易。

農民 菜價 農委會

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