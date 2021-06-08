台鐵退票又再多3千張！ 客運退票率近六成

端午連假將至，過內疫情持續嚴峻，連蔡英文總統、行政院長蘇貞昌都紛紛喊話避免移動，從中央到地方齊呼籲國人退票。根據台鐵最新統計，今天比昨天又多了3000張退票，國道客運則少了近六成退票。

台鐵5月14日開放訂票以來，已從售票張數13.6萬張遽減至2萬餘張。據了解，截至今天上午10時，台鐵從昨天還剩2萬9319張訂票，降至2萬5559張，等於又再少了3760張。另外端午疏運期間，仍會視情況機動加開列車。

台鐵強調，端午連假期間訂票總張數退票率約超過七成八，客座利用率降至5.07%以下，已遠低於指揮中心規定的20%。

至於國道客運，公路總局說，截至昨天晚上8時止，從6月4日預售1萬1704張，降為4950張，減少幅度為57.7%。

台灣高鐵公司說，檢視訂位狀況，端午疏運期間（6月11到15日，5天)經旅客持續自發性退票，截至今天上午，疏運期間平均乘載率已降至6.4％，其中放假前夕（11日）及收假日（14日）亦降至約8％。目前訂位旅客仍持續退票中。據了解，高鐵各車次乘載率已經達到兩成以下。

高鐵說，積極配合政府防疫，第三級警戒期間內，退票免收手續費，並依照中央流行疫情指揮中心及交通部指示，每班次平均座位利用率以兩成以下為原則，同時採梅花座方式分散搭乘，以落實防疫。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天在全國疫情會議後記者會表示，經過這段時間的呼籲，高鐵、台鐵退票情況已有一定成效，未來會持續密切掌握人流。