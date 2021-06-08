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台灣梅雨季結束了？ 氣象局：模式變化大、將持續觀察

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象局簡任技正伍婉華表示，確實五、六確實台灣的梅雨季，不過目前根據全世界各家的模式，未來在北方還是有鋒面系統的建立，但要怎麼接近台灣，全世界模式變化還是很大，不是很一致，這部分氣象局會持續觀察。圖／擷取自氣象局直播網站
氣象局簡任技正伍婉華表示，確實五、六確實台灣的梅雨季，不過目前根據全世界各家的模式，未來在北方還是有鋒面系統的建立，但要怎麼接近台灣，全世界模式變化還是很大，不是很一致，這部分氣象局會持續觀察。圖／擷取自氣象局直播網站

往年五、六月都是台灣的梅雨季節，日前氣象專家賈新興在臉書提到，最新的天氣預測有比較明顯的變化，「特別是歐洲的模式在6月8日後預測，整個梅雨明顯的跳躍(jump)，表示阿梅byebye了」，外界好奇是否上周的梅雨鋒面就是今年最後一波？未來降雨只能期待颱風了嗎？

對此，氣象局表示，確實五、六確實台灣的梅雨季，不過目前根據全世界各家的模式，未來在北方還是有鋒面系統的建立，但要怎麼接近台灣，全世界模式變化還是很大，不是很一致，這部分氣象局會持續觀察。

氣象局也提到，儘管鋒面離開，但台灣附近水氣還是很豐沛，午後雷陣雨會帶來醬大的雨勢，目前看起來，在東方海面、南方海面，以及澎湖金門海面上有降雨回波，預估今天東半部、恆春半島、恆湖金門雲量多，午後會有短暫雨、雷雨的情況。

氣象局表示，西半部、馬祖今天都是多雲看得到陽光的天氣，不過西半部地區中以後會有午後雷陣雨，目前從定量降雨預報看來，主要雨量都是累積在下午到晚上的時段；中南部地區、各地山區也容易出現局部大雨，氣象局會隨著對流雲系發展，隨時滾動更新。

氣象局表示，今天到周四天氣型態都很類似，溫度都是悶熱的，西半部高溫約32、33度，東半部30、31度，澎湖金門則是29、30度；周五、周六，台灣上空水氣變少，大部分區都看得陽光，唯有恆春半島、花東地區容易有斷斷續續的零星降雨，下周日、一，南部地區則會有零星降雨，其他各地都是午後雷陣雨。

氣象局表示，南海到菲律賓東方海面的熱到系統，這是一個低壓帶，中間會有熱帶系統消消漲漲，目前縱觀全世界的各個模式顯示，未來成熟的熱帶系統發展的位置、強度都不一致，氣象局會持續觀察南邊海面的活絡狀況，不過台灣本周目前還不會受到影響。

氣象局提醒，下周開始，台灣附近會轉為西南風影響，但影響程度還是要看南方熱帶系統的發展，是否會有成熟熱帶系統，其強度如何，位置、走向等，都要持續觀察。

氣象局 梅雨 金門

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