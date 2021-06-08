三級警戒再延長 航港局：跳島郵輪疫情警戒期間全停航

全國疫情持續嚴峻，行政院昨宣布全國三級警戒延長至6月28日。交通部航港局於今表示，因應全國疫情第三級警戒延長，郵輪類出國跳(環)島特許航線於第三級警戒期間全面停航。

航港局表示，先前中央流行疫情指揮中心提升疫情警戒標準至第二級及第三級至6月14日時，已立即宣布郵輪類出國跳(環)島特許航線進行全面停航；隨著本土疫情延燒，疫情指揮中心再延長全國第三級警戒至6月28日，目前已全面暫停郵輪航班，籲請業者共體時艱，持續落實並遵守防疫相關措施。

航港局表示，為保障消費者權益，已協調郵輪業者，已訂票旅客將可全額退費或依其意願更換延後航班，不收手續費。已訂位旅客可洽原購票旅行社或撥打(02)2175-9558、(02)2175-9561、(02)2175-9574、(02)2175-9569專線(業務代表 黃先生)辦理退費事宜。