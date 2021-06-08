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心肌梗塞查出罹患血小板增多症 醫：機率千萬分之一

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一名31歲男子3年前因心肌梗塞送醫急救，右冠狀動脈因大量血栓造成血管阻塞，抽血發現血小板數目極高。之後透過骨髓及基因檢測發現，患者因基因變異，罹患「血小板增多症」造成凝血功能異常，出現反覆性出血及血栓的情形；經透過降血小板藥物治療後，血栓狀況才大幅改善。

雖然患者多次徘徊鬼門關，但女友始終不離不棄，當重拾健康後，患者立刻娶回美嬌娘，現今已育兒生活。

亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄指出，心肌梗塞不再是老年人的專利，近年來門診因心肌梗塞就醫的年齡層大幅下滑，雖然多數是因抽菸、三高所致，但像這名患者不明原因反覆血栓，且無論運用任何治療方式都不見效，則需進一步釐清病因，對症下藥。

血液腫瘤科醫師葉士芃也說，血小板增多症每年發生率僅千萬分之一，此症可分為原發性及次發性，前者為基因變異，使得骨髓中血小板前驅細胞不正常增生，導致血小板數量激增，容易造成血管栓塞，必須透過降血小板藥物治療；後者是因感染、藥物或缺鐵性貧血等造成血小板增加，通常只要找出病因並排除即可。

王宇澄提醒，雖然血小板增多症臨床上並不多見，但心肌梗塞有年輕化的趨勢，年輕人仍因注意膽固醇、糖尿病、三酸甘油脂指數與家族史，若有三高問題應遵照醫囑服藥，當出現運動走路會喘、胸悶胸痛等症狀，應盡速赴醫檢查，才能早期發現、早期治療。

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