今起至周六水氣多不穩定 午後小心「強對流」

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天「梅雨鋒」減弱，上午海峽南部有對流系統移入，中南部普遍降雨；午後北台灣有強對流發展，氣象局還對桃、竹地區發布了「大雷雨」及「豪雨」特報，範圍雖不大，但有部分落在石門水庫集水區。

吳德榮說，今晨紅外線色調強化雲圖顯示，強對流系統在台灣東側海面，部分觸及恆春半島有短暫降雨。

吳德榮表示，根據最新(7日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至周六(8至12日)「梅雨鋒」逐漸北移，但台灣附近水氣仍多，大氣不穩定，午後易有「強對流」發展，帶來局部陣雨成雷雨，近山區及部分平地受影響，仍有「劇烈天氣」發生的機率，應注意氣象局發布的特報；各地氣溫回升、白天悶熱，注意防曬、防中暑。今日各地區氣溫：北部22至35度，中部23至36度，南部24至36度，東部23至35度。

吳德榮也提到，根據各國模式模擬顯示，本周末期（約周五(11日)起）南海有「熱帶擾動」發展，大致往西北朝海南島、兩廣一帶登陸，將導致「西南氣流」增強，並於下周一起抵達台灣附近，有為中南部帶來明顯降雨的機率。但此為6天之後的模式模擬，無論是「熱帶擾動」的動向，或是「西南氣流」抵達台灣附近的時間、強度，各模式皆有其「不確定性」，故尚不宜遽下定論，應持續觀察。