快訊

賜我救世正能量？因疫大熱的「吸引力法則」論戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今起至周六水氣多不穩定 午後小心「強對流」

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
今晨，強對流系統在台灣東側海面，部分觸及恆春半島有短暫降雨。圖／氣象局提供
今晨，強對流系統在台灣東側海面，部分觸及恆春半島有短暫降雨。圖／氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天「梅雨鋒」減弱，上午海峽南部有對流系統移入，中南部普遍降雨；午後北台灣有強對流發展，氣象局還對桃、竹地區發布了「大雷雨」及「豪雨」特報，範圍雖不大，但有部分落在石門水庫集水區。

吳德榮說，今晨紅外線色調強化雲圖顯示，強對流系統在台灣東側海面，部分觸及恆春半島有短暫降雨。

吳德榮表示，根據最新(7日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至周六(8至12日)「梅雨鋒」逐漸北移，但台灣附近水氣仍多，大氣不穩定，午後易有「強對流」發展，帶來局部陣雨成雷雨，近山區及部分平地受影響，仍有「劇烈天氣」發生的機率，應注意氣象局發布的特報；各地氣溫回升、白天悶熱，注意防曬、防中暑。今日各地區氣溫：北部22至35度，中部23至36度，南部24至36度，東部23至35度。

吳德榮也提到，根據各國模式模擬顯示，本周末期（約周五(11日)起）南海有「熱帶擾動」發展，大致往西北朝海南島、兩廣一帶登陸，將導致「西南氣流」增強，並於下周一起抵達台灣附近，有為中南部帶來明顯降雨的機率。但此為6天之後的模式模擬，無論是「熱帶擾動」的動向，或是「西南氣流」抵達台灣附近的時間、強度，各模式皆有其「不確定性」，故尚不宜遽下定論，應持續觀察。

吳德榮 天氣動態

相關新聞

今起至周六水氣多不穩定 午後小心「強對流」

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天「梅雨鋒」減弱，上午海峽南部有對流系統移入，...

南部蔬果泡水 端午節菜價不會低

中南部連日大雨，不少菜園都泡在水裡，葉菜類受損嚴重，大雨易腐的瓜果類也受創多，菜價上漲消費者很有感；由於端午節將至，預計...

黑鮪魚身價暴跌 每公斤2000元跌到149

5、6月是黑鮪魚盛產季，屏東「第一鮪」拍賣總創高價；4月17日拍賣價每公斤2000元，但隨防疫三級警戒延長，上月28日創...

高雄南投 恢復正常供水

連日豪大雨讓中南部累積雨量有五、六百毫米，但今天鋒面遠離台灣，各地降雨趨緩，不再出現短時間集中的強降雨，但午後熱對流仍旺...

「讓喵療癒你」！這次你可以把「貓‧美術館」搬回家

觀賞名畫的時候，總是只能看到畫作中主角的正面，你是否也曾對蒙娜麗莎的背面感到好奇，想知道她的頭髮有沒有梳整齊？名畫拾穗中彎著腰撿拾稻穗的女主角，揚起頭後的臉龐是否美麗動人？謎底即將於全球首發企劃「屬於你的桌上貓美術館」收藏型公仔中揭曉。

【疫中執法／下】法院無法開庭、犯人羈押率下降 律師憂時間久了會有民怨

疫情下，警方執法順序悄悄位移，全國各法院也不開庭了，高雄地院更裁定非法吸金的三聯國際事業集團執行長徐少東，免去每周須向戶籍地派出所報到，成為疫情擴散的「受益人」，律師葛光輝說，目前疫情緊繃，多數民眾尚能理解被告被判有罪的時間延緩，但等到1、2個月之後，民怨一定會起來，屆時「遲來的正義就不是正義」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。