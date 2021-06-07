原民電台爭議後 文化部修藝文採購法增「共有著作權」

音樂人馬世芳日前因Alian原住民族廣播電台要求「完全擁有」他個人節目「耳朵借我」著作權，宣布結束與電台三年合作關係，引爆政府契約「吃定」乙方創作者的著作權爭議。文化部上周預告藝文採購法修正草案，增列「與廠商共有著作財產權」規定。文化部表示，未來還將訂定更嚴謹的專法，要求政府契約皆須以取得創作人著作財產權授權為原則。

馬世芳2017年起在Alian原住民族廣播電台開「耳朵借我」節目，三年來皆以「甲方乙方共同擁有著作權」的方式簽約。去年底電台表示要求「完全擁有」節目著作權，他不能接受選擇離開，並在臉書發文為「被欺負的乙方」請命。此事曝光後，多名立委召開記者會，批評公部門簽甲方、乙方契約時佔盡創作者(乙方)便宜。

2019年發布的「文化藝術採購辦法」，第17條規定，政府機關行使藝文採購，應於契約內就著作人格權及著作財產權，訂定合理必要之約定，「以取得著作財產權之授權為原則」，有特殊情形得取得部分或全部著作財產權。意即只有特殊情形才能要求取得乙方(創作人)的著作權。

據了解，這些特殊情形包括請創作者設計機關的專屬識別標誌或獎狀獎杯等，機關取得著作權相當合理。但不少公部門濫用「特殊情形」，透過契約向創作者要求全部著作權，如Alian原住民族廣播電台向馬世芳要求其主持廣播節目的全部著作權，而非共同享有。

馬世芳與原民廣播電台爭議爆發後，文化部參酌多方意見後修正藝文採購法。文化部表示，實務上機關確有取得著作財產權以利後續利用之需要，但也應尊重創作者之著作權，因此參酌「著作權法」規定，增列「與廠商共有著作財產權」規定。

但此次修訂並非強制，公家機關仍可向乙方創作者要求擁有著作所有權。文化部表示，目前正依「文化藝術獎助及促進條例」第14條授權，訂定政府契約著作權相關辦法；此法將朝除少數特殊情況，皆須取得乙方創作者著作財產權授權為原則，更落實保護創作者權益。

文化部表示，草案正研擬中，後續亦將辦理公聽會蒐集各界意見。