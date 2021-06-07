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國表藝推「同心同在」助表團 雨天撐傘和數位觀演並行

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
政院宣布台灣延長三級警戒，國表藝中心三館一團今舉行線上記者會，共推「同心同在特別方案」因應二度停演衝擊。圖／國表藝提供
政院宣布台灣延長三級警戒，國表藝中心三館一團今舉行線上記者會，共推「同心同在特別方案」因應二度停演衝擊。圖／國表藝提供

政院宣布台灣延長三級警戒，國表藝中心三館一團今舉行線上記者會，共推「同心同在特別方案」因應二度停演衝擊。國表藝中心董事長朱宗慶表示，OPENTIX售票系統重啟「雨天撐傘」專案，開放觀眾將退票票款轉贈表團，迄今有廿六個團隊受益。他認為，此一專案將帶動表演藝術界的小額捐款，讓觀眾長期透過小額捐款幫助表演團體。

朱宗慶表示，此次疫情來得突然，對台灣表演藝術界的影響將是歷史性的，不只是幾個月的演出取消或延期。目前表藝界要做的是「盡力保持表演能量」，再設法把觀眾帶回劇場、並能順利接軌未來的演出面貌，三館一團必須全力陪伴表演團隊，目前已盤整約1.28億經費協助表團。

他指出，「同心同在」特別方案將延長去年紓困方案的減免措施與期程，包括場租全免或減半，遭疫情影響取消的節目，協助於疫情回穩後重返劇場演出。因應疫情時代的數位展演，三館一團將合作擴增數位觀演平台，串連北中南共推數位文化行動計畫。

三館一團皆針對數位展演展開規劃。兩廳院藝術總監劉怡汝指出，將與藝術家發展各種線上教案與線上講座、線上大師班，擴大5G科技線上工作坊，明年的TIFA藝術節國外節目預計全轉線上。台中歌劇院藝術總監邱瑗表示，台中歌劇院準備將線上教學升級為沉浸式、互動式；已經上線的中劇院360度線上導覽廣受校園師生歡迎，今年將完成大小劇院的線上導覽。

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營將委託表團研發既有作品之「防疫版本」，例如廣播劇、線上多視窗方式呈現等；去年疫情期間的「『高雄雄厲害』演出創意計畫徵件」計畫將擴充規模，鼓勵表團透過結合線下實體與線上數位方式跨國連結，提出超越地域限制的藝術發想。「藝企學」美感教育將發展成線上課程，讓更多學校和企業參與。

NSO執行長郭玟岑指出，將邀請國內音樂家與藝術界伙伴進行線上Podcast製播計畫，結合文化部科技藝術共生計畫的線上Podcast，以寓教於樂方式與樂迷分享音樂之道，落實教育推廣責任。

疫情 台中歌劇院 三級警戒

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