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石門雨量站6小時累積降雨冠全台 石門水庫大補

中央社 / 桃園7日電
石門水庫。 聯合報系資料照片／記者鄭國樑攝影
石門水庫。 聯合報系資料照片／記者鄭國樑攝影

中央氣象局今天針對台北市等9縣市發出大雨特報，桃園市的石門水庫下午也降雨，北區水資源局表示，據晚間7時統計，石門水庫所在石門站，近6小時累積降雨是全台雨量站第1名。。

水利署北區水資源局副局長郭耀程表示，依據中央氣象局的資料顯示，下午的降雨主要是午後熱對流，在石門水庫的各個雨量站都有降雨，「只要有降雨對石門水庫都有幫助」，下雨就會增加水庫的入流量，為水庫帶來進帳。

郭耀程指出，根據晚間7時統計，石門水庫所在石門站，近6小時累積降雨為158毫米，是氣象局全台雨量站第1名。

郭耀程說，5月30日下午2時，石門水庫水位一度降到今年最低的202.89公尺（滿水位為245公尺）、蓄水率僅剩7.66%，截至今天晚間7時40分，水位已來到220.68公尺，蓄水率為27.37%，水位上升近18公尺。

郭耀程表示，石門水庫的蓄水率目前不到3成，與去年同期約6成的蓄水率相比較還不到一半，所以「還是要努力」，而民眾也還是要節約用水。

石門水庫 氣象局 雨量

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