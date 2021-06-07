向前線醫護致敬 星坊酒業提供3000份餐盒分送全省醫院

嚴峻的疫情不但對國內餐飲業帶來重大衝擊，也讓在前線防疫作戰的醫護人員承受莫大的壓力；星坊酒業總經理須家昌希望能盡微薄的力量回饋社會，同時也對長期支持葡萄酒業的餐廳通路雪中送炭，因此預計自6月8日起，累計發送3000份各大餐廳餐盒，給前線防疫作戰的全省醫護人員，並致上最高的敬意。

星坊酒業表示：「雪中送炭、支持客戶、回饋社會，是此舉動的宗旨。天祐台灣！這是我們的家園，大家一起努力度過難關。」

星坊酒業指出，相關餐廳以及配送醫院，仍在持續安排中。目前已經確定的餐廳有JOYCE EAST、台北晶華酒店、吉品海鮮餐廳、犇鐵板燒、青葉台灣料理、台南晶英酒店、高雄國賓大飯店、高雄英迪格酒店…等。

全省醫療院所包括北部的萬芳醫院、三軍總醫院、台大醫院、台安醫院、台北醫學院…等；桃園的壢新醫院…等；中部的台中榮總…等；以及南部的民生醫院、阮綜合醫院…等。

星坊酒業預計6月8日發送餐盒的第一家醫療院所，是台北市文山區的萬芳醫院。