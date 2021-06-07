快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

向前線醫護致敬 星坊酒業提供3000份餐盒分送全省醫院

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
星坊酒業預計自6月8日起，發送各大餐廳餐盒給前線防疫作戰的全省醫護人員。圖／摘自星坊酒業官方臉書。
星坊酒業預計自6月8日起，發送各大餐廳餐盒給前線防疫作戰的全省醫護人員。圖／摘自星坊酒業官方臉書。

嚴峻的疫情不但對國內餐飲業帶來重大衝擊，也讓在前線防疫作戰的醫護人員承受莫大的壓力；星坊酒業總經理須家昌希望能盡微薄的力量回饋社會，同時也對長期支持葡萄酒業的餐廳通路雪中送炭，因此預計自6月8日起，累計發送3000份各大餐廳餐盒，給前線防疫作戰的全省醫護人員，並致上最高的敬意。

星坊酒業表示：「雪中送炭、支持客戶、回饋社會，是此舉動的宗旨。天祐台灣！這是我們的家園，大家一起努力度過難關。」

星坊酒業指出，相關餐廳以及配送醫院，仍在持續安排中。目前已經確定的餐廳有JOYCE EAST、台北晶華酒店、吉品海鮮餐廳、犇鐵板燒、青葉台灣料理、台南晶英酒店、高雄國賓大飯店、高雄英迪格酒店…等。

全省醫療院所包括北部的萬芳醫院、三軍總醫院、台大醫院、台安醫院、台北醫學院…等；桃園的壢新醫院…等；中部的台中榮總…等；以及南部的民生醫院、阮綜合醫院…等。

星坊酒業預計6月8日發送餐盒的第一家醫療院所，是台北市文山區的萬芳醫院。

晶英酒店 醫護人員 萬芳醫院

延伸閱讀

桃園醫護住宿券今天發 醫護：有幫助但有限

業者喊「板橋沒有輸」推優惠 還親送午茶為前線打氣

北市醫院尚有6900劑疫苗 柯文哲：不打乾脆繳回

彰化今新增8例確診 麻將牌咖5例及醫院群聚3例

相關新聞

向前線醫護致敬 星坊酒業提供3000份餐盒分送全省醫院

嚴峻的疫情不但對國內餐飲業帶來重大衝擊，也讓在前線防疫作戰的醫護人員承受莫大的壓力；星坊酒業總經理須家昌希望能盡微薄的力...

NFT數位藝術夯 蘇富比網拍專場連預展都跨國虛擬

蘇富比（Sotheby’s）自即日起至6月10日止，於線上舉辦「NATIVELY DIGITAL： A CURATED ...

王品「和牛涮」首度進駐高雄！築間、有之和牛加賣宵夜

在疫情寒冬之下，王品集團旗下的吃到飽餐廳「和牛涮」自即日起首度進駐高雄，店內提供有3款和牛定時套餐、4種生鮮鍋物套餐供民...

端午來吃星級粽 米其林一星LONGTAIL首度推出裹蒸粽

連續三年獲米其林一星肯定的LONGTAIL當代料理餐廳，疫情期間讓主廚林明健（Chef Kin）更懷念居住香港的母親每年...

WFH就這樣穿吧！「遺物整理師」李帝勳穿搭這招學起來

三級警戒延至6月28日，隨著疫情擴散，愈來愈多人加入WFH（Work From Home，在家工作）的行列。不過在家的時...

挺過疫情米蘭重生！宇宙最強網紅Chiara貴氣力撐故鄉

來自義大利羅馬的頂級珠寶鐘表品牌寶格麗（BVLGARI），上週選擇在時尚之都米蘭發表2021年MAGNIFICA頂級珠寶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。