「讓喵療癒你」！這次你可以把「貓‧美術館」搬回家

觀賞名畫的時候，總是只能看到畫作中主角的正面，你是否也曾對蒙娜麗莎的背面感到好奇，想知道她的頭髮有沒有梳整齊？名畫拾穗中彎著腰撿拾稻穗的女主角，揚起頭後的臉龐是否美麗動人？謎底即將於全球首發企劃「屬於你的桌上貓美術館」收藏型公仔中揭曉。

2019年首次登台就大受好評且話題不斷的「貓‧美術館CATART by Shu Yamamoto」將再次先掀起「喵化」旋風，聯合數位文創全新企劃「屬於你的桌上貓‧美術館」將360度「喵化你的視界」！首波精選推出山本修Shu Yamamoto老師「貓・美術館CATART」六件經典作品，由日本官方與台灣原型師團隊攜手合作，經過長達1年的交流討論，共同打造出六座仿真版實體「貓・美術館CATART」公仔，完整呈現360度的貓咪全貌。貓娜麗莎、戴珍珠耳環的少女貓、貓之泉、拾貓草、大碗島的貓咪午睡等經典貓名畫，將立體化呈現於各位面前，讓大家不再只能看見療癒的貓名畫正面，也可揭開其身後的神秘面紗。

山本修老師。圖/聯合數位文創提供

本次台灣研發團隊除了將名畫立體公仔化外，更結合畫作的背景圖、畫框包裝盒及紅龍等場景，打造出迷你版的博物館實境，將「貓・美術館」情境完整縮小成桌上型的裝置藝術。這些在展場裡令人驚豔的貓美術館畫作將轉化為實體公仔，並於六月七日晚上九點於嘖嘖募資平台上線，讓廣大貓粉們收藏，直接把「貓・美術館」搬回家。

除了將名畫立體公仔化外，更結合畫作的背景圖、畫框包裝盒，打造迷你版的博物館實境。 圖/聯合數位文創提供

在疫情緊張的日子裡，讓「貓・美術館CATART」帶來你來場能夠療癒心靈的視覺美學饗宴吧！

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