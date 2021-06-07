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蓄水率飆破26% 今午後雷陣雨從石門水庫開始
截至今日下午5點，石門水庫水位升至220.22公尺（滿水位245公尺）、蓄水量5336萬噸、蓄水率26.7%；受到滯留鋒面影響，石門水庫集水區今午後2點開始有明顯降雨，今日集水區平均雨量達49.3毫米，水位、蓄水量都在持續上升中，經過多日豪雨，石門水庫蓄水率從最低7%左右，提升到今日已有26%以上，不少桃園市民看了都相當欣喜。
北水局下午5點公布石門水庫集水區各觀測站紀錄，其中石門站126.5毫米、霞雲站55.5毫米、高義站24毫米、巴陵站51毫米、嘎拉賀站59毫米、玉峰站37毫米、白石站45毫米、鎮西堡站30.5毫米、西丘斯山站35.5毫米、池端站28.5毫米。
北水局統計，從4日起，石門水庫集水區累積雨量119.5毫米，三天時間蓄水率增加9.1%，這波雨勢已為石門水庫帶來1420萬噸蓄水，預估總共可帶來1820萬噸的用水，以桃園市近期每日約100萬噸用水換算，約增18天用水量。
氣象局長鄭明典也在臉書關注，表示午後雷陣雨從石門水庫附近開始，後續對流雲如何擴展值得留意，底下有民眾留言提供石門水庫即時影像，發現午後雷陣雨就落在集水區，有望對水情帶來正面影響。
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