三芝、北投、淡水午後巨響嚇壞人 氣象局分析給你聽

受到午後熱對流影響，今天下午新北三芝、北投、淡水等地，不少民眾都聽到巨響，讓不少民眾都嚇了一跳，氣象局表示，今天下午，在下午3時45分到4時這短短15分鐘，淡水海面上、淡水河上，以及八里觀音山曾出現明顯打雷訊號；而今午後熱對流比較旺盛的地區則是發布豪雨特報的桃園、新竹地區，桃園地區也頻繁打雷。

網友詢問「有聽到很大聲響嗎？」，由於新北三芝、北投、淡水等地民眾都聽到多次巨響，在網路上引起討論；氣象預報員劉沛滕表示，若是雷聲，應該是密集落雷出現在3時45分到4時這段時間，這時候午後熱對流旺盛，淡水地區、淡水河上都有出現閃電打雷的訊號。

他說，淡水零星12個雷聲，4時以後閃電打雷就比較靠近林口龜山方向，新北和桃園交界的地方，和淡水的距離比較遠，若是三芝北投淡水地區的民眾聽到，應該聲音會悶悶的，不會是一聲爆炸巨響，氣象局僅只能就打來狀況分析，至於是甚麼東西爆炸會這麼大聲、這樣大範圍，還要再查。