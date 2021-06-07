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影／太強了！明天過後場景在台南上演 氣象局這麼說

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
民眾今天上午在台南拍攝到宛如電影「明天過後」場景般的氣候景象。圖／大雄空拍沈統斐提供
民眾今天上午在台南拍攝到宛如電影「明天過後」場景般的氣候景象。圖／大雄空拍沈統斐提供

帶來這一波強降雨的鋒面目前逐漸遠離台灣，但台南市區今天上午天空卻出現像是電影「明天過後」天候劇變的景象，台南市民沈統斐拍下驚人的一幕，引發大家感嘆「真的太美了」。

由一群熱愛空拍人士組成的「大雄空拍」團隊成員之一沈統斐今天上午9點在台南市北區拍下影片，片中像海潮般的烏雲，從西部海面往東部內陸移動，氣勢磅礴，而電影「明天過後」描述因為氣候暖化造成另一個冰河時期來臨，大片冷氣團從北邊南下，兩者相當類似。

有網友表示，最近有鋒面過境，帶來大雨，不知道早上的大片烏雲是否與鋒面有關。

氣象局對此表示，其實應該不是鋒面，目前鋒面已大致遠離台灣，但是台灣附近大氣條件仍然很不穩定，產生對流強勁、較低層的積雲或積雨雲，與台灣夏季下午造成雷雨的熱對流雲系差不多，也可能帶來降雨，攝影愛好者稱此為「灘雲」，因為很像是海灘上陣陣海浪襲來，而早上9點多確實有雲系接近西南陸地，民眾拍到的應該是這一波雲系。

氣象局並表示，鋒面雖然遠離，但下午到晚上台南仍有零星降雨，但晚間以後天氣就會逐漸轉為晴朗炎熱，持續二到三天。

民眾今天上午在台南拍攝到宛如電影「明天過後」場景般的氣候景象。圖／大雄空拍沈統斐提供
民眾今天上午在台南拍攝到宛如電影「明天過後」場景般的氣候景象。圖／大雄空拍沈統斐提供
民眾今天上午在台南拍攝到宛如電影「明天過後」場景般的氣候景象。圖／大雄空拍沈統斐提供
民眾今天上午在台南拍攝到宛如電影「明天過後」場景般的氣候景象。圖／大雄空拍沈統斐提供
有網友在網路上分享今晨在台南拍到的天氣景象。圖／取自臉書
有網友在網路上分享今晨在台南拍到的天氣景象。圖／取自臉書
氣象局今天上午發布的雷達回波圖可以看到雲系接近台南。圖／取自臉書
氣象局今天上午發布的雷達回波圖可以看到雲系接近台南。圖／取自臉書

氣象局 電影 冷氣團 天氣動態

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