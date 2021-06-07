影／太強了！明天過後場景在台南上演 氣象局這麼說

帶來這一波強降雨的鋒面目前逐漸遠離台灣，但台南市區今天上午天空卻出現像是電影「明天過後」天候劇變的景象，台南市民沈統斐拍下驚人的一幕，引發大家感嘆「真的太美了」。

由一群熱愛空拍人士組成的「大雄空拍」團隊成員之一沈統斐今天上午9點在台南市北區拍下影片，片中像海潮般的烏雲，從西部海面往東部內陸移動，氣勢磅礴，而電影「明天過後」描述因為氣候暖化造成另一個冰河時期來臨，大片冷氣團從北邊南下，兩者相當類似。

有網友表示，最近有鋒面過境，帶來大雨，不知道早上的大片烏雲是否與鋒面有關。

氣象局對此表示，其實應該不是鋒面，目前鋒面已大致遠離台灣，但是台灣附近大氣條件仍然很不穩定，產生對流強勁、較低層的積雲或積雨雲，與台灣夏季下午造成雷雨的熱對流雲系差不多，也可能帶來降雨，攝影愛好者稱此為「灘雲」，因為很像是海灘上陣陣海浪襲來，而早上9點多確實有雲系接近西南陸地，民眾拍到的應該是這一波雲系。