高鐵6月16日持續實施短期班表及全車對號座 6/9零時預購

台灣高鐵公司積極配合政府各項防疫措施，宣布自6/16（三）起將持續實施第二階段短期班表，每周開行共556班次列車，並維持以全車對號座方式提供旅運服務，各車站營業時間提早至晚間23:30收班，敬請旅客儘早安排行程，留意末班車發車及抵達各站時間。

高鐵公司表示，調整後各車次（含部份增開車次）將於6月9日凌晨零時起全面開放預售，敬請旅客提早訂位購票、預先規畫行程。高鐵公司正依照疫情變化及旅運需求，滾動式檢視班表安排及各項營運服務措施，如有更新規畫，將提前對外公告。

台灣高鐵公司說，使用定期/回數票的旅客，因應暫停自由座服務期間延長，高鐵公司已規劃「對應展延並加贈效期」以及「彈性退票」二項措施，以維護旅客的權益；敬請持有定期/回數票的旅客，依照個人需求評估選擇最適方案，規劃票卡運用方式。有關定期/回數票最新配套措施，請上高鐵企業網站查詢「購票資訊→購票優惠→定期票/回數票優惠」，詳細了解內容。

台灣高鐵公司表示，第二階段短期班表實施期間，每小時仍維持至少南下、北上各2班次列車的旅運服務，分別為1班停靠「南港-台北-板橋-台中-台南-左營」的直達班次列車以及1班停靠沿途各站之列車；為積極加強防疫，各車次將採擴大「類梅花座」配位方式，配位邏輯由縱向間隔2到3排擴大至3到4排座位，隨訂位旅客增加再逐漸填補空排，以達到非尖峰時段座位安排更分散之目的，旅客上車後如發現座位過於擁擠，可通知列車長視現場狀況妥適調整座位，讓旅客乘車更安心。

台灣高鐵表示，因應延長第二階段短期班表部份班次更動取消，高鐵公司將針對購買被取消車次車票且有留下聯絡方式之旅客，主動透過電子郵件或簡訊發布通知，並將依旅客需求協助辦理退票或改訂其他車次。若旅客未及於乘車前改訂其他車次，站務人員將於現場協助退換票或改搭當日最近車次繼續行程。

此外，高鐵公司也將積極透過T-Express手機App簡訊推播、企業網站、車廂跑馬燈、高鐵TGo會員eDM以及車站張貼海報等方式，主動與旅客溝通各項配合防疫最新營運服務調整，敬請旅客留意相關訊息。

旅客購票已領取實體高鐵車票（含便利商店紙票）者，乘車日於三級警戒期間內，自衛生福利部疾病管制署宣布日起，因故不及於期限內辦理退票，均可自票面乘車日起一年內，持實體車票至高鐵各車站窗口辦理退票，免收手續費；此外，旅客購買去回程車票，其中單程乘車日期如非三級警戒期間內，仍可同時攜帶去、回程車票，至車站窗口辦理退票，一併免收去回程退票手續費。