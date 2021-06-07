學者調查出爐 快來看「前十大疫情造成的困擾」

疫情改變民眾生活模式，和同學、同事共進午餐、回老家相聚、到戶外大口呼吸散步等再尋常不過的事，疫情下變成奢侈的事。民眾在防疫期遇到的衝突與適應，最感困擾前十名以「小孩在家教育問題」拔頭籌，要與孩子朝夕相處，扛起教養重任，讓在家工作的上班族父母壓力爆表。

疫情風暴未歇，全國三級警戒又拉長，民眾宅在家減少出門，宅經濟更蓬勃，但許多產業也頓失營收，大量員工生計受衝擊。

國立高雄大學社會網絡創新中心與InIn（Information & Influencer）合作，彙整各社群平台、部落格、討論網站等網友的討論話題，分析過去這一個月以來，網友因為生活改變所產生的困擾前十名，依序為小孩的在家教育問題、身體無法放鬆而產生各種不舒服、害怕自己成為下一個確診者、政府取得疫苗問題、更瘋狂地進行各種網路購物、好想運動不知道該怎麼辦。

甚至家人相處、政治人物的惡鬥、找不到方法可以紓解心情、在家工作效率變差。其中，小孩管教、家人相處、運動與購物習慣改變、在家工作等，是過去較不曾發生的問題。

高雄大學資管系主任丁一賢指出，多數人因生活型態劇烈改變，一時無法適應，建議多利用各種網路平台讓自己更輕鬆看待疫情，做好防疫但別過度焦慮。例如，與家人追一下以前很想看的影集或電影、上網搜尋各種在家運動的影片自學、利用視訊軟體定期與三五好友聊天喝酒、搜尋各種美食好康，都有助適度放鬆心情。