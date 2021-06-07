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農田水利小組長調查施打意願惹議 農委會：先造冊準備

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

農委會農水署日前調查地方水利小組長施打新冠肺炎疫苗意願，且施打費用1000元，但水利組長並不在施打疫苗順位中，引起爭議；農委會今天回應，僅只是預先做好行政準備，並非可優先施打疫苗。

農委會人事室主任林建璋表示，當時，因為衛福部最終目的，要達到全面施打疫苗，因此農委會裡也要預先調查，有施打意願的同仁，冊子造好準備著，但是施打的優先順序，仍要回中央疫情指揮中心的疫苗施打順序，原本的思考是這樣，至於農水署把這訊息下去，讓農田水利小組長造列名冊，必沒有想到會引起風波，因為施打順序仍依照中央疫情指揮中心的指引。

林建璋表示，這是6月3日(四)傳達給農委會所屬單位同仁，調查有施打意願的同仁，因此預先列名造冊，但周末時，衛福部已經宣布，全民免費施打，所以跟外傳的簡訊內容，施打費用1000元，這過程是有時間差的。

他說，疫情的變化太快，比如疫情嚴峻，之前政院希望北北基有五成的人居家辦公，且僅有一天的反應時間，因此才會想到事先規劃造冊安排好，除了農水署以外，農委會下其他機關也依照需求造冊，比如輔導處就發函各農會，農會同仁也會經常性的接觸民眾且人數眾多，預先擬好施打名冊，也許到時候有的有用到、也的沒用到也不一定，萬一需要很短時間處理時，名冊備而不用，僅此而已。

農委會 疫苗 疫情

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