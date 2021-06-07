欣葉外帶79折、棧直火廚房6折起！ 中西下酒菜陪防疫

新冠肺炎疫情尚未平息，許多餐飲業者也針對居家防疫的民眾，推出一系列外帶優惠。「欣葉台菜」除了有外帶餐盒、經典料理之外，也為在家小酌的民眾，推出干貝小魚花生、鹽酥蝦等開胃料理，並可享免下車取餐、外帶79折等優惠。而「棧直火廚房」則有外帶自取6折起的優惠，並有一系列外送平台獨家套餐。

欣葉台菜所推出的「干貝小魚」，使用了現炸吻仔魚與花生拌炒，加上蔥、蒜、辣椒調味，可當下酒菜也可當開胃小點，每份340元。「三杯中卷」則是以台灣中卷，經由米酒、醬油、黑麻油，以及蒜、薑、糖的拌炒，帶來濃厚的台灣滋味，每份460元，另外還有以白蝦為主角的「鹽酥蝦」、浸酒後再去膜燒烤的「香烤烏魚子」，各為300、720元。

另外同集團的「欣葉鐘菜」則是推出了集結海陸滋味的「五福拼盤」，每份1,500元，增添在家用餐的豪華性。為了防疫安全性，欣葉旗下各分店也規劃「免下車取餐」服務，另外加入「欣葉官方Line@」領取優惠券，6月14日前還可享79折優惠（部分商品除外）。

「棧直火廚房」則是針對外送平台，推出不同的獨家菜單。透過Uber Eats、Foodpanda，可選擇「棧直火主題肉盤－肋眼肉排6oz」，搭配2道小菜、2杯飲料，每套580元。另外還有老墨辣玉米通心粉、綜合燻炒菇、牛尾乾拌麵、炭烤玉米餅、奇異果氣泡飲等獨家菜色，每道100～280元。若是店家自行外送.，消費滿1,500元享Lalamove免運、滿3,000店家親送（限台北大安、信義、松山、中山、中正區）

另外店內也推出外帶自取優惠。即日起，每日前3組外帶自取者，全單享6折優惠（限事前電話訂餐。戰斧牛排、帶骨牛小排、30天乾熟丁骨牛排、帶皮戰斧豬、肋眼牛排外帶餐不適用）。另外還有全菜單85折（肋眼牛排外帶餐不適用）、啤酒5折的外帶自取優惠。

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