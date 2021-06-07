疫情嚴峻糖尿病患健康也要顧 4招掌握身體狀況

國內新冠肺炎疫情嚴峻，本土確診、死亡個案也持續增加，根據中央流行疫情指揮中心數據顯示，死亡個案多為長者且有三高慢性病史，北市衛生局長黃世傑呼籲，糖尿病患者於疫情期間應注意健康管理、利用防疫4妙招掌握身體狀況，此外，北市也有168家糖尿病共同照護網醫療院所，病患可至其醫療院所就醫。

根據衛生福利部國民健康署國民營養健康狀況變遷調查顯示，2016至2019年18歲以上國人糖尿病盛行率為9.82%，其中男性10.96%、女性8.69%，而糖尿病更是2019年北市十大死因排名第5位。

黃世傑表示，糖尿病患者於疫情期間應維持正常作息、注意自身血糖數值及定期服藥，不可擅自停藥，並做好個人疾病管理，若長期血糖控制不佳，不僅易出現併發症，重症比例及致死率均會提高，如果擔心前往醫院回整有染疫風險，可至社區診所追蹤檢查。

此外，為維持自身健康管理，糖尿病患者於疫情期間應做到4點，包含第一，定期量血糖，記錄相關數值，掌握身體狀況；第二，按時用藥，病患可憑醫院或診所開立的慢性病連續處方箋，優先至社區健保藥局領藥，減少出入醫院次數，降低風險。

第三，維持良好生活習慣，均衡飲食、多喝水、配合疫情警戒避免外出，糖尿病患者可透過簡單安全的居家運動，來加強自身防護力並維持體能。

第四，定期回診追蹤，配合防疫至6月14日前，凡持慢性病連續處方箋者，可就近至醫療院所利用「視訊診療門診」，並開立慢性病連續處方箋，另複診病患經醫師評估病情穩定，可採電話問診，減少病患暴露風險。

衛生局表示，為維護糖尿病患者健康建置糖尿病照護網路，北市共有168家糖尿病共同照護網醫療院所，病患可前往其醫療院所就醫，透過醫事人員妊娠的專業團隊收案並提供服務，包含定期檢測糖化血色素、空腹血脂、尿液微量白蛋白及眼底等檢查之執行率以及足部、體重及營養等照護。

心理治療方面，病患可加入糖尿病支持團體，透過互動、扶持與鼓勵，學習新知、重塑健康行為並共同成長，北市目前有28個支持團體，透過課程期望達到控制糖尿病目的。

另外，北市聯醫眼科部主任蔡宜倫表示，糖尿病患者若血糖控制不好，恐引起併發症，造成視網膜、血管、神經及腎臟等相關疾病，網膜病變會造成視力模糊外，嚴重者可能導致失明。

蔡宜倫表示，北市共有146間醫院及社區診所提供糖尿病患者眼底檢查，但疫情期間可利用社區診所進行檢查，待疫情減緩，再至北市聯合醫院12區院外門診部接受免散瞳的眼底篩檢服務。