台鐵端午返鄉車票已退7成 醫PO文「謝謝退票的你」

本土疫情延燒，全國三級警戒延到6月28日，儘管指揮中心和地方首長都呼籲端午節減少移動返鄉，但連假前一天台鐵南下車票仍一度售罄，聯新國際醫院運動醫學中心主任林頌凱在臉書上表示，原本聽說端午車票賣光，覺得非常憂心，所幸後來台鐵表示已售車票已經退了76%，「謝謝退票的你！」

為減疫情擴散，指揮中心已要求公共運輸載客量降到2成以下，統計至昨日，台鐵11至14日端午連假原售票13.6萬張，迄今退票76%，還有訂票3.3萬張；台灣高鐵昨仍有5萬3000人訂票；國道客運則售出1.1萬張票，累計連假恐還有約10萬人會搭公共運輸跨縣返鄉。

林頌凱直言，雙北疫情仍在延燒，醫療及防疫系統不堪負荷，很多染病者只能待在家，尤其竹科疫情風雨欲來，大型篩檢站才剛完成，不知道還會驗出多少病例，中南部疫情此起彼落，不確定到底有多少未爆彈。

林頌凱表示，美日友邦送來疫苗，大家都覺得很暖心，「但你以為這些疫苗輪得到你打嗎？你以為有人打疫苗，你就安全了嗎？」呼籲民眾還是趕緊退掉車票，乖乖待在家裡，畢竟家中長輩經不起染疫，「多打幾通電話回家，讓長輩知道你很在乎他們。」

另外也提醒大駕不要再轉傳比較疫苗好壞的文章，目前實證看來疫苗就是最有效的防疫工具，「除非你真的很怕，否則有得打就趕快去打；以及在家好好運動。不運動會全身痠痛，而且如果不幸染疫，變成重症的比例會大增。」